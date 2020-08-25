Нацбанк призвал банки взвешенно подходить к курсам валют

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Национальный банк разослал белорусским банкам рекомендации о проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц, сообщила его пресс-службе во вторник.

В письме регулятор отметил выросший интерес к валюте со стороны населения в последние дни. В связи с этим Нацбанк призвал банки принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов денежной наличностью.

"С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную валюту Национальный банк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу", – говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.

"Банкам следует взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты", – написано в письме.

Также Нацбанк предложил банкам информировать своих клиентов о возможности проведения безналичных валютно-обменных операций.

Во вторник в ходе торгов Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил падать. По итогам торгов были установлены следующие официальные курсы: доллар США – 2,6028 рубля, евро – 3,0758, 100 российских рублей – 3,493.

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