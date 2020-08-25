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Верховный суд отказал всем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов

25.08.2020 17:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный суд отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов. Жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Из определений суда следует, что обжаловать решение ЦИК об итогах выборов, если выборы не признавались Центральной комиссией недействительными, невозможно.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что касается жалобы Светланы Тихановской, судья Верховного суда Анатолий Терех установил, что в суд Тихановская обратилась с жалобой, в которой указала, что 14 августа 2020 года решением ЦИК отказано в удовлетворении ее жалобы о признании недействительными выборов президента Беларуси. Полагая, что в удовлетворении жалобы отказано необоснованно, Тихановская просила решение ЦИК отменить и признать выборы президента, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными в целом по республике.

Верховный суд отмечает, что решение о признании выборов недействительными принимается Центральной комиссией. Тихановская воспользовалась своим правом, предусмотренным Избирательным кодексом, обратившись в Центральную комиссию с жалобой о признании выборов президента недействительными. Постановлением Центральной комиссии от 14 августа 2020 года в удовлетворении жалобы Тихановской отказано.

— Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда, — говорится в комментарии Верховного суда.

Поэтому Верховный суд принял решение отказать в возбуждении дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

По жалобе Андрея Дмитриева судья Верховного суда Игорь Мильто отмечает: Дмитриев в жалобе указал, что решением ЦИК от 14 августа 2020 года оставлена без удовлетворения его жалоба о признании недействительными выборов президента.

Ссылаясь на то, что решение по его жалобе «принято без глубокого и всестороннего исследования представленных им документов», Дмитриев просил суд просил отменить решение Центральной комиссии и признать выборы президента недействительными в целом по стране.

— Изучив жалобу заявителя, полагаю, что в возбуждении дела следует отказать, — отметил судья Мильто в определении.

Причины на то указаны те же, что и в случае с Тихановской: поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала и данный вопрос не входит в компетенцию Верховного суда, жалоба Андрея Дмитриева не подлежит рассмотрению в суде ввиду неподведомственности.

Жалобу Анны Канопацкой судья Инесса Лазовикова также не удовлетворила. Причины те же, что и в ситуации с жалобами Дмитриева и Тихановской.

 
 
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Жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.
 
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