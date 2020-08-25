Важность дружбы: почти 50% белорусского экспорта идет в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Данара Курманова, Sputnik

Россия остается главным торговым партнером для Беларуси. Такой вывод можно сделать из статистики Государственного таможенного комитета Беларуси (ГТК). По данным отчета о внешней торговле, за первое полугодие 2020 года экспорт республики достиг 12,5 миллиарда долларов. 48% от данной суммы составила торговля с Россией.

Почему, несмотря на общемировой спад деловой активности, Россия продолжает закупать продукцию Беларуси почти на том же уровне, что до наступления пандемии? И какие белорусские товары пользуются наибольшей популярностью в РФ? Об этом Sputnik рассказал ведущий эксперт центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

Лидирует Россия

В августе ГТК опубликовал список основных торговых партнеров Беларуси. Первое место в рейтинге заняла Россия - экспорт в РФ принес белорусской экономике шесть миллиардов долларов. Что касается европейских стран, в десятку рейтинга попали Германия, Польша, Литва и Нидерланды.

© Sputnik Экспорт белорусских товаров в первое полугодие 2020 года

Безусловно, коронакризис повлиял на объемы закупок, отмечают эксперты ГТК. По сравнению с соответствующим периодом за 2019 год экспорт белорусских товаров в Россию снизился, но незначительно – всего на 5,4%. Куда серьезнее пострадало сотрудничество с Китаем, Индией и западными государствами – общий показатель экспорта снизился на 32,9%.

Среди стран ЕС основная доля экспорта Беларуси приходится на Польшу (531,3 миллиона долларов). За ней следует Литва, закупившая белорусской продукции на 439,5 миллиона долларов. На третьем месте оказалась Германия (всего 335 миллионов долларов).

Общий показатель экспорта белорусской продукции в страны Запада, а также Индию и Китай за полгода достиг 4,5 миллиарда долларов. То есть торговля сразу с целым рядом стран принесла Беларуси на 25% меньше, чем сотрудничество с Россией. И эту цифру можно считать ответом на все надуманные разговоры о переориентации белорусского рынка, говорит Никита Масленников.

"Беларусь и Россия уже глубоко интегрированы в сфере экономики, и нельзя изменить эту структуру моментально - на это уйдет несколько лет, если не десятилетий. Но возникает вопрос: а нужна ли переориентация, если она сразу приведет к обострению экономической ситуации в стране и потере рабочих мест?" - рассуждает эксперт.

От тракторов до перчаток

Действительно: Россия является основным рынком сбыта для многих предприятий Беларуси. Согласно отчету ГТК, РФ закупает 97 категорий белорусских товаров – от химических соединений до зонтов. Однако в десятку самой востребованной продукции входят наземный транспорт (613,7 миллиона долларов), электрические машины (343 миллиона долларов).

Кроме этого, Беларусь поставляет в Россию сырье – к примеру, с января по июнь этого года РФ закупила у республики пластмассы на 331,9 миллиона долларов, а также изделия из черных металлов на 229,5 миллиона долларов. Эта продукция обеспечивает не только самостоятельные российские компании, но и ряд совместных белорусско-российских предприятий. Поэтому Россия закупает больше белорусского сырья, чем страны Европы.

Сырье идет на производство. А рядовые российские потребители в качестве импортированной продукции воспринимают уже готовые белорусские товары. Одним из них является мебель – эта графа экспорта принесла Беларуси 141,7 миллиона долларов. Как отмечают в концерне "Беллесбумпром", в 2020 году количество производителей мебели в стране выросло до 1,3 тысячи. Основным рынком сбыта мебели для Беларуси является Россия – в 2019 году экспорт в РФ по данному сегменту вырос на 9,7%.

Друг познается в еде

Но самый популярный товар экспорта в Россию – это молочная продукция. Ее доля за полгода превысила миллиард долларов, что неудивительно – по данным профильного издания о молочной отрасли The Dairy News, в 2019 году Беларусь произвела более 7 миллионов тонн молока. Высока и доля экспорта белорусского сливочного масла – 81%. Молочная продукция белорусского производства занимает 15-16% рынка России, утверждают в Национальном союзе производителей молока РФ.

На таком же уровне находится позиции белорусской говядины. По информации Dairy News, она тоже занимает 16% российского рынка. "В России существует дефицит по внутреннему производству этого вида мяса", - объясняет Никита Масленников. Поэтому говядина из Беларуси используется еще и как сырье – идет на переработку для производства колбасных изделий.

Между тем, та же Германия в состоянии обеспечить себя говядиной. Мясная индустрия – одна из важнейших отраслей немецкой экономики. Ее средний оборот в год составляет около 27 миллиардов евро. Поэтому логично, что Беларусь предлагает мясную продукцию стране-соседу, которая действительно в ней нуждается, а значит, гарантированно купит.

"Учитывая все эти факторы, можно прийти к выводу: сотрудничество Беларуси и России должно и будет развиваться. Экономика мудрее политики", - заключил Никита Масленников.