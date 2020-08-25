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Уборочная - 2020. Собрано 7 миллионов 555 тысяч тонн хлеба
26.08.2020 13:19 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси осталось убрать менее 8 % площадей зерновых. Собрано 7 миллионов 555 тысяч тонн хлеба. Массовую жатву не завершили только Могилевская и Витебская области. В остальных регионах работы идут на последних гектарах. По сравнению с прошлым годом каравай уже весит на 1 миллион 200 тысяч тонн больше. Этому способствовала более высокая урожайность - даже в конце лета она по стране в среднем 37,3 центнера с гектара.
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В Беларуси осталось убрать менее 8 % площадей зерновых. Собрано 7 миллионов 555 тысяч тонн хлеба. Массовую жатву не завершили только Могилевская и Витебская области. В...
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