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Часть сотрудников «Яндекса» выехала из Минска, компания начала эвакуацию офиса из Беларуси

25.08.2020 12:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Беларуси часть сотрудников минского офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома, рассказали источники. Эту информацию не опровергли и в пресс-службе компании.

Часть из сотрудников компания на прошлой неделе вывезла из Беларуси в Россию, сказали The Bell двое собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе. Пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках, уточнил один из них.

Часть из тех, кто уезжать из страны отказался, эвакуировали из Минска «на дачи», объяснил источник. Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит другой источник.

Эту информацию не опровергли в пресс-службе компании. Всего в белорусском офисе «Яндекса» работает порядка 300 человек, рассказали там. По их данным, белорусский офис, как и другие офисы компании, уже несколько месяцев закрыт для посещения и все сотрудники работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города.

Напомним, что 13 августа в белорусский филиал «Яндекса» и Uber пришли с обыском люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью. Официальной информации о причинах обыска, есть предположения, что они пытались получить доступ к поездкам сервиса «Такси». Однако данные о них хранятся на серверах в России. «В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы переданы не были», — подтвердили в пресс-службе компании.

Напомним, что письмо о возможной релокации сотрудников в другие страны распространил основатель и глава Wargaming Виктор Кислый в связи с последними событиями в Беларуси. Бизнесмен отметил, что компания в первую очередь заботится о своих сотрудниках, поэтому окажет им финансовую и юридическую поддержку.

После обысков в белорусских «Яндексе» и Uber свой офис в Минске решила закрыть Rakuten, владелец сервиса Viber. Одной из причин стали и аресты двух сотрудников компании (и родственника еще одного). Компания думает отказаться от инвестиций в Беларусь, если ситуация не улучшится.

Белорусские IT-компании направляли письмо с требованием прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы. Сотрудники некоторых компаний поддерживают акции в поддержку этих требований. Кроме того, благодаря основателю PandaDoc Миките Микадо действует программа смены профессии для силовиков.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов начались акции протеста с требованием перемен в стране. Они собрали рекордное количество для Беларуси в последние 20 лет. За все время протестов задержано более 7 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. Разгоны демонстрантов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей.

 
Теги: Минск
 
 
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«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Беларуси часть сотрудников минского офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома,...
 
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