Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата и пенсия в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Зарплата бюджетников должна равняться 80% от средней зарплаты по стране, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник.

Глава государства принимает сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. На встрече обсуждается исполнение государственного и местных бюджетов.

Лукашенко попросил чиновников рассказать о влиянии бюджета на формирование заработной платы.

"Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей", - цитирует президента БелТА.

Размер пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило, подчеркнул Лукашенко.

"Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим - значит, мы просто не власть и не государство", - пояснил свою позицию Лукашенко.

Ранее министерство финансов сообщало о существенном увеличении дефицита бюджета. По итогам полугода расходы республиканского бюджета превысили доходы почти на 1,8 миллиарда рублей. Причем на тот момент дефицит бюджета существенно вырос за месяц. В конце июля Минфин сообщал , что по итогам пяти месяцев дефицит сложился на уровне 69,1 миллиона рублей.