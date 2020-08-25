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Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата и пенсия в стране
25.08.2020 11:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Зарплата бюджетников должна равняться 80% от средней зарплаты по стране, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства принимает сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. На встрече обсуждается исполнение государственного и местных бюджетов.
Лукашенко попросил чиновников рассказать о влиянии бюджета на формирование заработной платы.
"Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей", - цитирует президента
Размер пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило, подчеркнул Лукашенко.
"Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим - значит, мы просто не власть и не государство", - пояснил свою позицию Лукашенко.
Ранее министерство финансов сообщало о существенном увеличении дефицита бюджета. По итогам полугода расходы республиканского бюджета превысили доходы почти на 1,8 миллиарда рублей. Причем на тот момент дефицит бюджета существенно вырос за месяц. В конце июля
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Глава государства подчеркнул, что пенсия – это святое, ее уровень должен равняться 40% от средней зарплаты по стране "чего бы это нам ни стоило".
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