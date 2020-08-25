«Двушка» за $55,1 тыс., «трешки» — от $59,2 тыс. Итоги очередного аукциона по продаже готовых квартир в новостройке на улице Серова

25 августа 2020 года прошли очередные торги по продаже готовых квартир в новостройке на улице Серова в Минске. На аукцион были выставлены 22 квартиры по сниженным стартовым ценам. Из 22 лотов активные торги прошли по 7, еще 5 квартир достались единственным заявителям по стартовым ценам, увеличенным на 5%. Организатор торгов — «Минский городской центр недвижимости». Застройщик — ОАО «Минский домостроительный комбинат».
Организатор торгов пояснил Realt.by, что активные торги прошли по 7 лотам из 22-х. На квартиры претендовало от 2 до 3 заявителей. Еще 5 лотов (№№: 6,10,12,19,22) достались единственным заявителям по стартовым ценам, увеличенным на 5%. Также известно, что единственные заявители на лоты №5 и №13 от покупки отказались.
Наибольший спрос вызвала трехкомнатная квартира № 29 (Лот №14). “Трешка” находится на третьем этаже новостройки, площадь квартиры по СНБ — 71,1 кв.м. На нее было подано 3 заявки. В ходе торгов цена выросла с 148 800 до 153 800 руб. ($ 60 186). Любопытно, что в июне этот же объект недвижимости выставлялся на аукцион за $ 76 255 со старта.
За 141 тыс.руб. или $ 55 177 продана «двушка», площадью 62,8 кв.м на втором этаже новостройки. За квартиру №5 (Лот №2) сражалось два заявителя. Лот был продан после первого шага аукциона.
Самая дешевая «трешка» ушла с молотка за 151 400 руб. ($ 59 247). Квартира находится на первом этаже дома, площадь объекта недвижимости — 68,7 квадратных метров.
Результаты по всем лотам смотрите в нашей таблице:
Итоги аукциона 25 августа 2020 года
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена, руб.
Количество заявок
Цена продажи, руб.
Цена продажи, $ (по курсу Нацбанка на 25.08.2020)
1
«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)
144 800
-
-
-
2
«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 727)
136 200
2
141 000
55 177
3
«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)
157 600
-
-
-
4
«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)
156 800
2
170 800
66 838
5
«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)
135 200
1
Отказ
Отказ
6
«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−16 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 738)
157 600
1
165 480
64 756
7
«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)
132 000
-
-
-
8
«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)
153 600
-
-
-
9
«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−21 (1-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 743)
146 400
2
151 400
59 247
10
«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−22 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 744)
136 000
1
142 800
55881
11
«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 746)
134 400
2
156 000
61 047
12
«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−25 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 747)
148 800
1
156 240
61141
13
«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)
140 000
1
Отказ
Отказ
14
«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−29 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 751)
148 800
3
153 800
60 186
15
«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−30 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 752)
140 000
2
145 000
56 742
16
«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 754)
137 600
2
142 600
55 803
17
«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)
149 600
-
-
-
18
«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)
139 200
-
-
-
19
«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−36 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 758)
138 400
1
145 320
56 867
20
«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)
146 400
-
-
-
21
«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)
136 000
-
-
-
22
«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−40 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 762)
134 400
1
141 120
55 224
Напомним, новостройка находится по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54. Дом пятиэтажный на 40 квартир. Часть из них была реализована застройщиков на этапе строительства, остальные – продаются через аукцион. Квартиры реализуют без отделки, за время торгов стартовые цены лотов несколько раз снижались.
По результатам аукциона 25 августа не проданными остались 10 квартир из 22-х: 6 “двушек” и 4 “трешки”. О проведении следующих торгов в МГЦН не сообщают. Организатор аукциона пояснил, что политику последующих продаж определяет продавец.