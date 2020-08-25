«Двушка» за $55,1 тыс., «трешки» — от $59,2 тыс. Итоги очередного аукциона по продаже готовых квартир в новостройке на улице Серова

Организатор торгов пояснил Realt.by, что активные торги прошли по 7 лотам из 22-х. На квартиры претендовало от 2 до 3 заявителей. Еще 5 лотов (№№: 6,10,12,19,22) достались единственным заявителям по стартовым ценам, увеличенным на 5%. Также известно, что единственные заявители на лоты №5 и №13 от покупки отказались.

Наибольший спрос вызвала трехкомнатная квартира № 29 (Лот №14). “Трешка” находится на третьем этаже новостройки, площадь квартиры по СНБ — 71,1 кв.м. На нее было подано 3 заявки. В ходе торгов цена выросла с 148 800 до 153 800 руб. ($ 60 186). Любопытно, что в июне этот же объект недвижимости выставлялся на аукцион за $ 76 255 со старта.

За 141 тыс.руб. или $ 55 177 продана «двушка», площадью 62,8 кв.м на втором этаже новостройки. За квартиру №5 (Лот №2) сражалось два заявителя. Лот был продан после первого шага аукциона.

Самая дешевая «трешка» ушла с молотка за 151 400 руб. ($ 59 247). Квартира находится на первом этаже дома, площадь объекта недвижимости — 68,7 квадратных метров.