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«Двушка» за $55,1 тыс., «трешки» — от $59,2 тыс. Итоги очередного аукциона по продаже готовых квартир в новостройке на улице Серова

25.08.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

25 августа 2020 года прошли очередные торги по продаже готовых квартир в новостройке на улице Серова в Минске. На аукцион были выставлены 22 квартиры по сниженным стартовым ценам.  Из 22 лотов активные торги прошли по 7, еще 5 квартир достались единственным заявителям по стартовым ценам, увеличенным на 5%. Организатор торгов — «Минский городской центр недвижимости». Застройщик — ОАО «Минский домостроительный комбинат».

«Двушка» за ,1 тыс., «трешки» — от ,2 тыс. Итоги очередного аукциона по продаже готовых квартир в новостройке на улице Серова

Организатор торгов пояснил Realt.by, что активные торги прошли по 7 лотам из 22-х. На квартиры претендовало от 2 до 3 заявителей. Еще 5 лотов (№№: 6,10,12,19,22) достались единственным заявителям по стартовым ценам, увеличенным на 5%. Также известно, что единственные заявители на лоты №5 и №13 от покупки отказались.

Наибольший спрос вызвала трехкомнатная квартира № 29 (Лот №14). “Трешка” находится на третьем этаже новостройки, площадь квартиры по СНБ — 71,1 кв.м. На нее было подано 3 заявки. В ходе торгов цена выросла с 148 800 до 153 800 руб. ($ 60 186). Любопытно, что в июне этот же объект недвижимости выставлялся на аукцион за $ 76 255 со старта.

За 141 тыс.руб. или $ 55 177 продана «двушка», площадью 62,8 кв.м на втором этаже новостройки. За квартиру №5 (Лот №2) сражалось два заявителя. Лот был продан после первого шага аукциона.

Самая дешевая «трешка» ушла с молотка за 151 400 руб. ($ 59 247). Квартира находится на первом этаже дома, площадь объекта недвижимости 68,7 квадратных метров.


«Двушка» за ,1 тыс., «трешки» — от ,2 тыс. Итоги очередного аукциона по продаже готовых квартир в новостройке на улице Серова

Результаты по всем лотам смотрите в нашей таблице:

Итоги аукциона 25 августа 2020 года

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена, руб.

Количество заявок

Цена продажи, руб.

Цена продажи, $ (по курсу Нацбанка на 25.08.2020)

1

«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)

144 800

-

-

-

2

«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 727)

136 200

2

141 000

55 177

3

«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)

157 600

-

-

-

4

«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)

156 800

2

170 800

66 838

5

«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)

135 200

1

Отказ

Отказ

6

«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−16 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 738)

157 600

1

165 480

64 756

7

«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)

132 000

-

-

-

8

«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)

153 600

-

-

-

9

«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−21 (1-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 743)

146 400

2

151 400

59 247

10

«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−22 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 744)

136 000

1

142 800

55881

11

«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 746)

134 400

2

156 000

61 047

12

«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−25 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 747)

148 800

1

156 240

61141

13

«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)

140 000

1

Отказ

Отказ

14

«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−29 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 751)

148 800

3

153 800

60 186

15

«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−30 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 752)

140 000

2

145 000

56 742

16

«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 754)

137 600

2

142 600

55 803

17

«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)

149 600

-

-

-

18

«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)

139 200

-

-

-

19

«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−36 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 758)

138 400

1

145 320

56 867

20

«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)

146 400

-

-

-

21

«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)

136 000

-

-

-

22

«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−40 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 762)

134 400

1

141 120

55 224

Напомним, новостройка находится по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54. Дом пятиэтажный на 40 квартир. Часть из них была реализована застройщиков на этапе строительства, остальные – продаются через аукцион. Квартиры реализуют без отделки, за время торгов стартовые цены лотов несколько раз снижались.

По результатам аукциона 25 августа не проданными остались 10 квартир из 22-х: 6 “двушек” и 4 “трешки”. О проведении следующих торгов в МГЦН не сообщают. Организатор аукциона пояснил, что политику последующих продаж определяет продавец.

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Теги: Минск
 
 
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25 августа 2020 года прошли очередные торги по продаже готовых квартир в новостройке на улице Серова в Минске. На аукцион были выставлены 22 квартиры по сниженным...
 
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