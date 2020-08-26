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Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

26.08.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

4 сентября состоится очередной аукцион по продаже участков в Минском районе. На торги выставили 25 лотов (один снят с аукциона организатором). В обзоре – земельные наделы, которые можно купить в Лапоровчих, Колодищах и Каменной Горке.

Всеучасткинакарте

д. Каменная Горка, участок № 2 (Лот №5)

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

В деревне Каменная Горка продается самый дорогой лот предстоящих торгов. 15 соток земли в километре от МКАД выставлены за 105 тыс. рублей. Участок выделен в лесополосе, полностью заросший взрослыми деревьями. Площадка холмистая, подъезд – гравийка. Из коммуникаций здесь есть газ, электричество и водопровод. Рядом в основном современные коттеджи и добротные дома, некоторые соседи строятся.

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 105 тыс.;

Координаты участка: 53°55'47.4" 27°24'44.6"E

Расстояние до МКАД: 1 км.

 
аг. Колодищи, квартал 767, участок № 3 (Лот №9)

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

В Колодищах на торги выставили 4 участка, позже один из них сняли. Самый большой выделен в квартале №767. Площадь участка №3 (Лот № 9) – почти 19 соток. Торги за него начнутся с Br45 тыс. К территории подведены газ и электричество, подъезд – гравийка. Большинство соседей строится, рядом есть и жилые дома. Площадка неровная и заросшая.

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

Площадь участка — 18,7 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 45 тыс.;

Координаты участка: 53°54'29.0" 27°48'29.9"E

Расстояние до МКАД: 13 км.

аг. Колодищи, квартал 771, участок № 7 (Лот №10)

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

В квартале 771 продается участок №7 (Лот №10). Земельный надел треугольной формы, площадь – 14,11 соток. Здесь также есть газ и электричество, подъезд – гравийка. Территория участка с большего ровная, большинство соседей строится. Торги за лот начнутся с 39 тыс. рублей.

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

Площадь участка — 14,11 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53°54'20.8"N 27°48'52.7"E;

Расстояние до МКАД: 13 км.

аг. Колодищи, ул. Короткевича, участок № 5 (Лот №11)

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

За 35 тыс. рублей со старта выставлен участок №5 (Лот №11) на улице Короткевича в Колодищах. Площадь земельного надела – 14,13 сотки, из коммуникаций здесь есть газ и электричество. Подъезд к участку асфальтирован, рядом много жилых домов. Площадка выделена в низине у дороги и березовой рощи.

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

Площадь участка — 14,13 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 35 тыс.;

Координаты участка: 53°56'20.4"N 27°48'24.1"E;

Расстояние до МКАД: 12,5 км.

д. Лапоровичи, пер. Набережный, участок № 7 (Лот №22)

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

На торги выставлен интересный участок в деревне Лапоровичи. 8 соток выделено у небольшой лесополосы и всего в 120 метрах от набережной Заславского водохранилища. Место престижное, а с учетом динамики курса, цена за землю стремительно снижается. На сегодня стартовая цена участка уже эквивалентна $ 19,2 тыс. К моменту торгов она может упасть еще сильнее.

Участок хоть и небольшой, но любопытный. Из коммуникаций здесь есть только электричество, подъезд выложен плиткой, по соседству дорогие коттеджи. С территории участка открывается вид на Заславское водохранилище и виллу Дарьи Домрачевой, недалеко находится участок Жерара Депардье.

Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября
Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

Площадь участка — 8,23 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 50 тыс.;

Координаты участка: 54°00'09.7"N 27°23'11.8"E;

Расстояние до МКАД: 11 км.

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Теги: Минск
 
 
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4 сентября состоится очередной аукцион по продаже участков в Минском районе. На торги выставили 25 лотов (один снят с аукциона организатором). В обзоре – земельные...
 
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