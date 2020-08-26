Br 50 тыс. за участок в Лапоровичах. Смотрим, что выставили на аукцион 4 сентября

На торги выставлен интересный участок в деревне Лапоровичи. 8 соток выделено у небольшой лесополосы и всего в 120 метрах от набережной Заславского водохранилища. Место престижное, а с учетом динамики курса, цена за землю стремительно снижается. На сегодня стартовая цена участка уже эквивалентна $ 19,2 тыс. К моменту торгов она может упасть еще сильнее.

Участок хоть и небольшой, но любопытный. Из коммуникаций здесь есть только электричество, подъезд выложен плиткой, по соседству дорогие коттеджи. С территории участка открывается вид на Заславское водохранилище и виллу Дарьи Домрачевой , недалеко находится участок Жерара Депардье .