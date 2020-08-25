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Китай выпустит национальную криптовалюту к Олимпиаде-2022

26.08.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Пекин намерен использовать национальную цифровую валюту во время зимних Олимпийских игр, которые запланированы на 2022 год, об этом пишет Reuters со ссылкой на главу департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн.

© Sputnik / Илья Питалев
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Сейчас цифровой юань проходит апробацию в крупных китайских городах: Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и в новом районе государственного уровня Сюнъань, провинция Хэбэй.

В то же время у властей Китая пока нет конкретного графика выпуска и введения цифрового юаня, отметил представитель центробанка КНР.

Национальную криптовалюту можно будет использовать в розничных платежах. К участию в исследовании электронного юаня были вовлечены несколько государственных банков и финансовых учреждений еще в конце 2017 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Цифровой юань уже проходит апробацию в крупных китайских городах; валюту планируют использовать в Пекине во время зимних Олимпийских игр.
 
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