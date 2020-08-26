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Минобороны: Обвинения в «залете» нашего вертолета в Литву бездоказательные и политизированные

26.08.2020 16:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обвинения литовской стороны в том, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай, «необоснованные, бездоказательные и политизированные». Так подвел итоги эпопеи с шариками Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото из открытых источников

В департаменте напомнили, что 24 августа 2020 года Литва обвинила белорусскую сторону в нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС. В ходе встречи с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Беларуси литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставления доказательной базы по факту нарушения литовской государственной границы.

— Информацию, полученную с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающую отсутствие факта нарушения, передали в МИД Литвы 25 августа. В свою очередь по состоянию на 16.00 26 августа литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ею инцидента. В этой связи Министерство обороны Республики Беларусь считает предъявленные обвинения необоснованными, — рассказали в ведомстве.

Сериал «Шарики». Краткое содержание предыдущих серий

1-я серия

В Минобороны Беларуси заявили, что 23 августа около 19.30 пресекли попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы в Ошмянском районе.

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.

2-я серия

В Литве с этим утверждением не согласились — 24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литвы.

В МИД Литвы сообщили, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай.

3-я серия

В Минобороны Беларуси заявили, что действия наших летчиков расценивают как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Они действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литвы не было.

«Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной. Во-вторых, эти, на первый взгляд, безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. В-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — объяснили в Минобороны.

4-я серия

МИД Беларуси вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с инцидентом на государственной границе Беларуси. По данным ведомства, с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на 3 километра.

«Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем», — заявили в МИД Беларуси.

5-я серия

Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны провел встречу с атташе по вопросам обороны при Посольстве Литвы в Беларуси. Ему довели информацию о нарушении государственной границы Беларуси и выразили протест.

«Белорусская сторона надеется, что заявление МИД Литвы о якобы нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС будет иметь доказательную базу без привязки к политическим вопросам», — отметили в Минобороны.

6-я серия

В тот же день было опубликовано видео, подлинность которого в Минобороны не подтвердили и не опровергли, с кадрами перехвата белорусским вертолетом связки шаров с прикрепленным к ним бело-красно-белым полотном.

Но в Минобороны пояснили пассаж про «антигосударственную символику».

«Можно было бы сказать, что речь идет, скорее, о символике, не являющейся государственной в нашей стране», — пояснили в Минобороны Беларуси.

 
 
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- Информацию, полученную с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающую отсутствие факта нарушения, передали в МИД Литвы 25 августа. В свою...
 
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