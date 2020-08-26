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Минобороны: Обвинения в «залете» нашего вертолета в Литву бездоказательные и политизированные
26.08.2020 16:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обвинения литовской стороны в том, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай, «необоснованные, бездоказательные и политизированные». Так
В департаменте напомнили, что 24 августа 2020 года Литва обвинила белорусскую сторону в нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС. В ходе встречи с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Беларуси литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставления доказательной базы по факту нарушения литовской государственной границы.
— Информацию, полученную с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающую отсутствие факта нарушения, передали в МИД Литвы 25 августа. В свою очередь по состоянию на 16.00 26 августа литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ею инцидента. В этой связи Министерство обороны Республики Беларусь считает предъявленные обвинения необоснованными, — рассказали в ведомстве.
Сериал «Шарики». Краткое содержание предыдущих серий
1-я серия
В Минобороны Беларуси
«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.
2-я серия
В Литве с этим утверждением не согласились — 24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литвы.
В МИД Литвы
3-я серия
В Минобороны Беларуси
«Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной. Во-вторых, эти, на первый взгляд, безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. В-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — объяснили в Минобороны.
4-я серия
МИД Беларуси
«Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем», — заявили в МИД Беларуси.
5-я серия
Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны провел встречу с атташе по вопросам обороны при Посольстве Литвы в Беларуси. Ему довели информацию о нарушении государственной границы Беларуси и выразили протест.
«Белорусская сторона надеется, что заявление МИД Литвы о якобы нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС будет иметь доказательную базу без привязки к политическим вопросам», — отметили в Минобороны.
6-я серия
В тот же день было опубликовано видео, подлинность которого в Минобороны не подтвердили и не опровергли, с кадрами перехвата белорусским вертолетом связки шаров с прикрепленным к ним бело-красно-белым полотном.
Но в Минобороны пояснили пассаж про «антигосударственную символику».
«Можно было бы сказать, что речь идет, скорее, о символике, не являющейся государственной в нашей стране», — пояснили в Минобороны Беларуси.
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- Информацию, полученную с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающую отсутствие факта нарушения, передали в МИД Литвы 25 августа. В свою...
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