Минобороны: Обвинения в «залете» нашего вертолета в Литву бездоказательные и политизированные

Источник материала: Tut.by

Обвинения литовской стороны в том, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай, «необоснованные, бездоказательные и политизированные». Так подвел итоги эпопеи с шариками Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны.



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В департаменте напомнили, что 24 августа 2020 года Литва обвинила белорусскую сторону в нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС. В ходе встречи с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Беларуси литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставления доказательной базы по факту нарушения литовской государственной границы.

— Информацию, полученную с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающую отсутствие факта нарушения, передали в МИД Литвы 25 августа. В свою очередь по состоянию на 16.00 26 августа литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ею инцидента. В этой связи Министерство обороны Республики Беларусь считает предъявленные обвинения необоснованными, — рассказали в ведомстве.

Сериал «Шарики». Краткое содержание предыдущих серий

1-я серия В Минобороны Беларуси заявили , что 23 августа около 19.30 пресекли попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы в Ошмянском районе. «С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве. 2-я серия В Литве с этим утверждением не согласились — 24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литвы. В МИД Литвы сообщили , что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай. 3-я серия В Минобороны Беларуси заявили , что действия наших летчиков расценивают как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Они действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литвы не было. «Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной. Во-вторых, эти, на первый взгляд, безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. В-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — объяснили в Минобороны. 4-я серия МИД Беларуси вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с инцидентом на государственной границе Беларуси. По данным ведомства, с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на 3 километра. «Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем», — заявили в МИД Беларуси. 5-я серия Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны провел встречу с атташе по вопросам обороны при Посольстве Литвы в Беларуси. Ему довели информацию о нарушении государственной границы Беларуси и выразили протест. «Белорусская сторона надеется, что заявление МИД Литвы о якобы нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС будет иметь доказательную базу без привязки к политическим вопросам», — отметили в Минобороны. 6-я серия В тот же день было опубликовано видео, подлинность которого в Минобороны не подтвердили и не опровергли, с кадрами перехвата белорусским вертолетом связки шаров с прикрепленным к ним бело-красно-белым полотном. Но в Минобороны пояснили пассаж про «антигосударственную символику». «Можно было бы сказать, что речь идет, скорее, о символике, не являющейся государственной в нашей стране», — пояснили в Минобороны Беларуси.