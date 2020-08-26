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А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища

26.08.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минчане обратили внимание, что строительная компания «А-100 Девелопмент» начала прокладку кабеля вдоль поселка Солнечный. Почему это интересно? Потому что кабель проходит по рекреационной зоне вдоль Цнянского водохранилища и вдоль урочища Куропаты. Выяснилось, что горожане против проведения таких работ. Что по этому поводу думает застройщик? Спросили у представителей строительной компании.

А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища
Фото: Павел Садовский

В чем суть ситуации?

В ноябре 2019 года проходило общественное обсуждение о воздействии на окружающую среду (ОВОС) кабельных линий электропередачи для очередных домов Новой Боровой. Рядовое, в общем, дело, если бы не путь прокладки этих кабельных линий — по рекреационной зоне вдоль Цнянского водохранилища и вдоль урочища Куропаты. Именно поэтому мероприятие вызвало общественный резонанс.  

Тогда ответственная за ОВОС от института природопользования НАН РБ Наталья Томина объяснила, что воздействие на окружающую среду от строительства кабельных линий протяженностью 9,3 километра будет минимально: вода не загрязнится, мышки, белки и птицы не пострадают. Защитникам Куропат Наталья Томина пообещала: само урочище пострадать не должно. Ров под кабели пройдет в полосе отвода существующей дороги.

Представили компании «А-100» добавили: 

— Срок работ возле Куропат — два дня. Министерство культуры не возражало против реконструкции сетей.

Сначала местные жители уточнили: почему это называется реконструкцией, если прокладывается новая линия. Затем самые оживленные споры вызвал вопрос удаления деревьев в Советском районе Минска: 24 удалят, 57 пересадят, взамен где-то в городе «Зеленстрой» высадит 240 новых деревьев. Где именно высадят — было неясно.


А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища
Фото: ноябрь 2019 года

Что произошло сейчас?

Горожане увидели, что строительная компания «А-100 Девелопмент» уже начала работы по прокладке кабеля. Вчера в телеграм-канале "Мотолько помоги" появилось вот такое сообщение (приводим текст полностью, орфография и пунктуация сохранены — прим. авт.): «Срочно! Застройщик "А-100 девелопмент" всё-таки решился на прокладку кабеля в охранной зоне историко-культурной ценности Куропаты и рекреационной зоны Цнянского водохранилища. Общественное обсуждение проекта проходило в конце прошлого года. Застройщик не внял правовым аргументам граждан о нарушении охранной зоны, не говоря уже про моральные. Сегодня утром (25.08.2020), по сообщениям местных жителей, рабочие выкопали траншею вдоль поселка Солнечный (красный цвет на схеме). Неизвестно, что происходит дальше, в охранной зоне (оранжевый цвет на схеме) — с северной стороны автодороги Заславль-Колодищи (напротив Куропат) и между рестораном "Поехали-Поедим" и Куропатами».

А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища
Источник фото: t.me/motolkohelp
А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища
А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища

Комментарий застройщика

Мы обратились за комментариями к представителям компании «А-100 Девелопмент». Далее приводим ответ полностью: 

— Работы ведутся в соответствии с утвержденной проектной документацией. Проведена необходимая экспертиза и получены все согласования. В настоящий момент строительство сетей электроснабжения идет в коридоре существующих сетей вдоль трассы Колодищи-Заславль (вдоль поселка Солнечный напротив ОМА). Компания гарантирует исполнение работ на высоком качественном уровне согласно всем требованиям по безопасности и сохранению окружающей среды.

А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища
Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минчане обратили внимание, что строительная компания «А-100 Девелопмент» начала прокладку кабеля вдоль поселка Солнечный. Почему это интересно? Потому что кабель...
 
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