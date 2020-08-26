А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища

В чем суть ситуации?

В ноябре 2019 года проходило общественное обсуждение о воздействии на окружающую среду (ОВОС) кабельных линий электропередачи для очередных домов Новой Боровой. Рядовое, в общем, дело, если бы не путь прокладки этих кабельных линий — по рекреационной зоне вдоль Цнянского водохранилища и вдоль урочища Куропаты. Именно поэтому мероприятие вызвало общественный резонанс.

Тогда ответственная за ОВОС от института природопользования НАН РБ Наталья Томина объяснила, что воздействие на окружающую среду от строительства кабельных линий протяженностью 9,3 километра будет минимально: вода не загрязнится, мышки, белки и птицы не пострадают. Защитникам Куропат Наталья Томина пообещала: само урочище пострадать не должно. Ров под кабели пройдет в полосе отвода существующей дороги.

Представили компании «А-100» добавили:

— Срок работ возле Куропат — два дня. Министерство культуры не возражало против реконструкции сетей.

Сначала местные жители уточнили: почему это называется реконструкцией, если прокладывается новая линия. Затем самые оживленные споры вызвал вопрос удаления деревьев в Советском районе Минска: 24 удалят, 57 пересадят, взамен где-то в городе «Зеленстрой» высадит 240 новых деревьев. Где именно высадят — было неясно.