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А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища
26.08.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минчане обратили внимание, что строительная компания «А-100 Девелопмент» начала прокладку кабеля вдоль поселка Солнечный. Почему это интересно? Потому что кабель проходит по рекреационной зоне вдоль Цнянского водохранилища и вдоль урочища Куропаты. Выяснилось, что горожане против проведения таких работ. Что по этому поводу думает застройщик? Спросили у представителей строительной компании.
В чем суть ситуации?
В ноябре 2019 года
Тогда ответственная за ОВОС от института природопользования НАН РБ Наталья Томина объяснила, что воздействие на окружающую среду от строительства кабельных линий протяженностью 9,3 километра будет минимально: вода не загрязнится, мышки, белки и птицы не пострадают. Защитникам Куропат Наталья Томина пообещала: само урочище пострадать не должно. Ров под кабели пройдет в полосе отвода существующей дороги.
Представили компании «А-100» добавили:
— Срок работ возле Куропат — два дня. Министерство культуры не возражало против реконструкции сетей.
Сначала местные жители уточнили: почему это называется реконструкцией, если прокладывается новая линия. Затем самые оживленные споры вызвал вопрос удаления деревьев в Советском районе Минска: 24 удалят, 57 пересадят, взамен где-то в городе «Зеленстрой» высадит 240 новых деревьев. Где именно высадят — было неясно.
Что произошло сейчас?
Горожане увидели, что строительная компания «А-100 Девелопмент» уже начала работы по прокладке кабеля. Вчера в телеграм-канале "Мотолько помоги"
Комментарий застройщика
Мы обратились за комментариями к представителям компании «А-100 Девелопмент». Далее приводим ответ полностью:
— Работы ведутся в соответствии с утвержденной проектной документацией. Проведена необходимая экспертиза и получены все согласования. В настоящий момент строительство сетей электроснабжения идет в коридоре существующих сетей вдоль трассы Колодищи-Заславль (вдоль поселка Солнечный напротив ОМА). Компания гарантирует исполнение работ на высоком качественном уровне согласно всем требованиям по безопасности и сохранению окружающей среды.
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А-100 Девелопмент прокладывает кабель к Новой Боровой через Куропаты: минчане боятся за сохранность урочища
Минчане обратили внимание, что строительная компания «А-100 Девелопмент» начала прокладку кабеля вдоль поселка Солнечный. Почему это интересно? Потому что кабель...
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