Долг Беларуси за российский газ продолжает расти

Источник материала: Tut.by

Российский «Газпром» продолжает фиксировать рост задолженности со стороны Беларуси за поставленный газ. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.



Фото: btg.by

«За прошедший месяц ничего не изменилось. Долг растет», — констатировали собеседники.

По предварительным расчетам, на середину августа, когда производятся расчеты, задолженность белорусских покупателей перед «Газпром трансгаз Беларусь» превысила 300 млн долларов.

История конфликта Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области. В апреле, когда цены на газ на европейском рынке существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта, который был подписан 14 февраля текущего года. Тогда цена на газ была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров. В апреле на спотовом рынке стоимость голубого топлива оказалась ниже 100 долларов за тысячу кубометров. Однако «Газпром» не пошел на уступки Беларуси. По экспертным данным, долг мог образоваться из-за того, что Беларусь не уплачивает надбавку ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за доставку газа потребителям в лице облгазов и «Нафтана». В Минэнерго Беларуси заявляют, что не имеют задолженности за импортируемый газ, но есть разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности. 17 июля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что переговоры по цене на газ на 2020 и 2021 годы продолжаются.

По информации TUT.BY, «Газпром» не выражает публично свое недовольство, поскольку его позиция с мая, когда глава российской компании Алексей Миллер впервые озвучил задолженность Беларуси за поставленный газ в размере 165,57 млн долларов, не изменилась. Лишь после погашения долга можно начать переговоры по условиям поставок российского газа на 2021 год.

Однако сказать, что российская газовая монополия спокойно реагирует на неплатежи также нельзя. «Газпром» как единственный акционер ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» поспешил вывести из Беларуси дивиденды за первый квартал в размере 332,6 млн рублей.

«Газпром трансгаз Беларусь» длительное время обслуживался в Белгазпромбанке и являлся не только самым крупным его клиентом с долей 20%, но и миноритарным акционером. Когда 11 июня в Белгазпромбанк нагрянули силовики и задержали около 20 бывших и нынешних топ-менеджеров банка, это усугубило ситуацию. Часть клиентов банка, в первую очередь это предприятия, которые связаны с «Газпромом», вывели деньги в другие белорусские банки с российским капиталом. Нацбанк Беларуси был вынужден выделить Белгазпромбанку кредит под обеспечение на 400 млн рублей. Группа «Газпром» отказалась иметь отношения с временной администрацией, которую Нацбанк Беларуси ввел в Белгазпромбанк.

В «Газпром трансгаз Беларусь» опровергли информацию о том, что компания перестала платить налоги в белорусский бюджет. «Мы как ответственная компания и крупнейший налогоплательщик Минска и Республики Беларусь выполняем свои обязательства по налоговому законодательству в полном объеме», — сказали TUT.BY в компании.