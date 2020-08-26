Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь закупает еще один танкер азербайджанской нефти Азербайджан анонсировал новые поставки нефти в нашу страну. Объем очередной партии - порядка 94 тыс. тонн. Сделку согласовали еще несколько недель назад. А на днях -...

Азербайджан анонсировал новые поставки нефти в нашу страну. Объем очередной партии - порядка 94 тыс. тонн. Сделку согласовали еще несколько недель назад. А на днях - танкер выйдет в море из турецкого порта Джейхан. Азербайджан присоединился к пулу поставщиков нефти для нашей страны в нынешнем году. Отгрузки сырья стартовали в марте. Крупнейшая нефтекомпания страны Socar заявляла о готовности выйти по итогам года на миллион тонн углеводородов для Беларуси. Накануне в Белнефтехиме отмечали, что доля альтернативных поставок нефти приближается к 10 %.