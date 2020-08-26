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Беларусь закупает еще один танкер азербайджанской нефти

26.08.2020 17:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Азербайджан анонсировал новые поставки нефти в нашу страну. Объем очередной партии - порядка 94 тыс. тонн. Сделку согласовали еще несколько недель назад. А на днях - танкер выйдет в море из турецкого порта  Джейхан. Азербайджан присоединился к пулу поставщиков нефти для нашей страны в нынешнем году. Отгрузки сырья стартовали в марте. Крупнейшая нефтекомпания страны  Socar  заявляла о готовности выйти по итогам года на миллион тонн углеводородов для Беларуси. Накануне в Белнефтехиме отмечали, что доля альтернативных поставок нефти приближается к 10 %.
 
 
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Азербайджан анонсировал новые поставки нефти в нашу страну. Объем очередной партии - порядка 94 тыс. тонн. Сделку согласовали еще несколько недель назад. А на днях -...
 
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