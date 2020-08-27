От $ 1350 за «квадрат». На продажу выставили 16 квартир в ЖД «Гастелло Резиденс» возле Парка Победы в Минске

Квартиры будут сданы с частичной внутренней отделкой (штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, монолитные железобетонные потолки), поквартирной разводкой электроосвещения с установкой выключателей, звонка, электросчетчика (без внутриквартирной разводки электроснабжения). В квартирах будут установлены стояки с приборами учета, унитаз, полотенцесушитель, выводы для подключения санитарно-технических приборов. Отопление водяное – разводка скрытая в полу, отопительные приборы (радиаторы, конвекторы). Окна и двери на балконы – из ПВХ-профилей со стеклопакетом. В помещении будет видеодомофон, металлическая входная дверь, а также автономный пожарный извещатель.