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От $ 1350 за «квадрат». На продажу выставили 16 квартир в ЖД «Гастелло Резиденс» возле Парка Победы в Минске

27.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

ООО «СИ-трейдинг» выставило на продажу квартиры в строящимся доме «Гастелло Резиденс» возле стелы «Минск — город-герой». Проектная декларация опубликована в свежем номере газеты «Звязда». Цены квартир стартуют от $ 1350 за квадратный метр.

От $ 1350 за «квадрат». На продажу выставили 16 квартир в ЖД «Гастелло Резиденс» возле Парка Победы в Минске

О доме

Новостройка возводится на улице Гастелло недалеко от Парка Победы. Строительство дома началось в апреле 2019 года, весной 2020 года стройку приостановили, но работы на участке уже возобновлены. Планируемый ввод в эксплуатацию – октябрь 2021 года.

Жилой дом 9-10-этажный с двумя подземными уровнями, цокольным этажом, «теплым» техническим чердаком и встроенными помещениями общественного назначения.

Основные характеристики дома: 

  • Количество секций – 4;
  • Количество квартир – 186 (в том числе однокомнатных – 112, двухкомнатных – 16, трехкомнатных – 49, четырехкомнатных – 9);
  • Гостиница на 12 номеров с подсобными и вспомогательными помещениями с отдельными входами;
  • 5 административноторговых помещений с отдельными входами;
  • Гаражстоянка на 199 машино-мест. 

Квартиры будут сданы с частичной внутренней отделкой (штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, монолитные железобетонные потолки), поквартирной разводкой электроосвещения с установкой выключателей, звонка, электросчетчика (без внутриквартирной разводки электроснабжения). В квартирах будут установлены стояки с приборами учета, унитаз, полотенцесушитель, выводы для подключения санитарно-технических приборов. Отопление водяное – разводка скрытая в полу, отопительные приборы (радиаторы, конвекторы). Окна и двери на балконы – из ПВХ-профилей со стеклопакетом. В помещении будет видеодомофон, металлическая входная дверь, а также автономный пожарный извещатель.


От $ 1350 за «квадрат». На продажу выставили 16 квартир в ЖД «Гастелло Резиденс» возле Парка Победы в Минске

Цены

На продажу выставлено 16 квартир для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на коммерческой основе:

  • 5 (пять) однокомнатных квартир площадью от 37,9 до 49,5 кв.м. Цена за кв.м:$ 1400 (при единовременной 100% оплате)и$1450 (в соответствии с графиком платежа);
  • 3 (три) однокомнатные квартиры площадью 61,9 кв. метра. Цена за кв.м:$ 1350 (при единовременной 100% оплате)и$1400 (в соответствии с графиком платежа);
  • 1 (одна) однокомнатная квартира площадью 67,4 кв. метра. Цена за кв.м:$ 1600 (при единовременной 100% оплате)и$1650 (в соответствии с графиком платежа);
  • 1 (одна) однокомнатная квартира площадью 35,8 кв. метра на первом этаже. Цена за кв.м:$ 1350 (при единовременной 100% оплате)и$1400 (в соответствии с графиком платежа);
  • 5 (пять) трехкомнатных квартир площадью от 70,6 до 91,6 кв. метра. Цена за кв.м:$ 1350 (при единовременной 100% оплате)и$1400 (в соответствии с графиком платежа);
  • 1 (одна) четырехкомнатная квартира площадью 93,7 кв. метра. Цена за кв.м:$ 1350 (при единовременной 100% оплате)и$1400 (в соответствии с графиком платежа).
От $ 1350 за «квадрат». На продажу выставили 16 квартир в ЖД «Гастелло Резиденс» возле Парка Победы в Минске

Важно: Прием и регистрация заявлений на заключение договоров осуществляются не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования декларации.

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Теги: Минск
 
 
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ООО «СИ-трейдинг» выставило на продажу квартиры в строящимся доме «Гастелло Резиденс» возле стелы «Минск — город-герой». Проектная декларация опубликована в...
 
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