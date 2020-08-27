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От $ 1350 за «квадрат». На продажу выставили 16 квартир в ЖД «Гастелло Резиденс» возле Парка Победы в Минске
27.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ООО «СИ-трейдинг» выставило на продажу квартиры в строящимся доме «Гастелло Резиденс» возле стелы «Минск — город-герой». Проектная декларация опубликована в свежем номере газеты «Звязда». Цены квартир стартуют от $ 1350 за квадратный метр.
О доме
Новостройка возводится на улице Гастелло недалеко от Парка Победы. Строительство дома началось в апреле 2019 года,
Жилой дом 9-10-этажный с двумя подземными уровнями, цокольным этажом, «теплым» техническим чердаком и встроенными помещениями общественного назначения.
Квартиры будут сданы с частичной внутренней отделкой (штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, монолитные железобетонные потолки), поквартирной разводкой электроосвещения с установкой выключателей, звонка, электросчетчика (без внутриквартирной разводки электроснабжения). В квартирах будут установлены стояки с приборами учета, унитаз, полотенцесушитель, выводы для подключения санитарно-технических приборов. Отопление водяное – разводка скрытая в полу, отопительные приборы (радиаторы, конвекторы). Окна и двери на балконы – из ПВХ-профилей со стеклопакетом. В помещении будет видеодомофон, металлическая входная дверь, а также автономный пожарный извещатель.
Цены
На продажу выставлено 16 квартир для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на коммерческой основе:
Важно: Прием и регистрация заявлений на заключение договоров осуществляются не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования декларации.
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От $ 1350 за «квадрат». На продажу выставили 16 квартир в ЖД «Гастелло Резиденс» возле Парка Победы в Минске
ООО «СИ-трейдинг» выставило на продажу квартиры в строящимся доме «Гастелло Резиденс» возле стелы «Минск — город-герой». Проектная декларация опубликована в...
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