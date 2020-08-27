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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии северного региона уверенно приближаются к завершению жатвы Уже обмолочено без малого 90 % площадей. Четыре десятка хозяйств полностью убрали хлеб с полей. Самая высокая урожайность в Оршанском районе. Параллельно идет...

Уже обмолочено без малого 90 % площадей. Четыре десятка хозяйств полностью убрали хлеб с полей. Самая высокая урожайность в Оршанском районе. Параллельно идет уборка ярового рапса, в лидерах аграрии Витебского района. В уборочной-2020 задействовано 57 молодежных и 13 семейных экипажей. К примеру, в сельскохозяйственном отделении Курино на комбайне работают брат с сестрой. Для Вероники Маргавцовой нынешняя уборочная дебютная. В сельское хозяйство пришла по совету брата, который много лет работает механизатором. И сейчас молодежно-семейный экипаж в числе лидеров.Также в Витебской области продолжается заготовка кормов, вспашка под озимые зерновые, в самом разгаре сев озимых крестоцветных.