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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Средняя зарплата в Беларуси в июле составила 1287,5 рубля Средняя заработная плата в Беларуси в прошлом месяце выросла почти на 40 рублей и составила почти 1290. В разрезе регионов традиционно лидирует столица, здесь...

Средняя заработная плата в Беларуси в прошлом месяце выросла почти на 40 рублей и составила почти 1290. В разрезе регионов традиционно лидирует столица, здесь работники получают почти на 500 рублей больше. На втором месте по зарплатам Минская область, затем Гомельская, Брестская, Витебская и Гродненская. Ниже всего доходы у жителей Могилевской области. В целом по республике реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) за 7 месяцев года по сравнению с соответствующим периодом 2019-го выросла более чем на 8 %.