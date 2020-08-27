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Мэр Бреста Александр Рогачук: «Торговая марка "Брестское пиво" сохранится»

27.08.2020 08:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Торговая марка «Брестское пиво» сохранится, а «Ковры Бреста» получат новые инвестиции, пишет «Вечерний Брест» со ссылкой на председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука.


Оценку работе городских предприятий брестский мэр дал во время «августовского педсовета».

— Все предприятия работают в штатном режиме. Были определенные попытки… но трудовые коллективы с пониманием относятся: каждую копейку нужно зарабатывать. Понимают: если уйдешь с рынка, он может быть утерян навсегда. Реализуются хорошие планы по расширению линейки производства на ламповом заводе, на «Брестмаше» и даже по «Брестскому пиву» с учетом смены собственника достаточно оптимистичные прогнозы. Думаем, удастся сохранить предприятие по профилю деятельности, удастся сохранить коллектив, и марка «Брестское пиво» в том числе будет дальше развиваться. Что касается «Ковров Бреста», это предприятие нашло себя в составе холдинга вместе с «Витебскими коврами». Была встреча у меня с руководителями «Витебских ковров», есть заинтересованность, чтобы наше предприятие осталось в таком же формате, только получит больше инвестиций. В качестве проблемной обозначу фабрику сувениров «Славянка». Это предприятие не до конца нашло себя в современной экономике. И дальше надо думать о «Брестсельмаше», который по форме собственности не является государственным, но там работают наши люди, и перед ними должны быть четкие и понятные перспективы. Даже БЭМЗ в холдинге с «БобруйскАгроМаш» уже имеет свою нишу, и, думаю, что худший период существования завода уже позади.

Что касается экспорта — есть экспорт товарный, есть экспорт услуг. Экспорт услуг меняет свою конфигурацию. Увеличивается доля айтишных и транспортных услуг. К сожалению, уменьшается доля строительных услуг как экспортных. Что касается экспорта товаров, произведенных в Бресте, в физических объемах он растет. Другое дело, финансовая составляющая экспорта. Курсовые разницы будут не лучшим образом сказываться на пополнении городского бюджета.

 
Теги: Брест
 
 
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Оценку работе городских предприятий градоначальник дал во время «августовского педсовета.
 
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