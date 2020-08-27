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На БУТБ стартуют регулярные торги цементом
27.08.2020 10:21 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня на Белорусской универсальной товарной бирже пройдут первые торги цементом на внутренний рынок. Еженедельно на торги будут выставлять крупные лоты стоимостью свыше тысячи базовых величин. Ожидается, что перевод биржевой торговли цементом на регулярную основу позволит повысить продажи продукции во время низкого сезона - с сентября по март.
Максим Хомич, начальник управления Белорусской универсальной товарной биржи: "Цемент уже несколько лет успешно продается на бирже. За это время сформировался пул постоянных покупателей, которые, как мы рассчитываем, и примут участие в первых сессионных торгах. Параллельно ведется работа по привлечению новых покупателей. В первую очередь, это крупные компании-застройщики. Для них главные преимущества биржевых торгов - это оперативность и гарантия выполнения сделок. Поэтому в перспективе биржевой сегмент этого рынка будет расширяться".
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Сегодня на Белорусской универсальной товарной бирже пройдут первые торги цементом на внутренний рынок. Еженедельно на торги будут выставлять крупные лоты...
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