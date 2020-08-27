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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На БУТБ стартуют регулярные торги цементом Сегодня на Белорусской универсальной товарной бирже пройдут первые торги цементом на внутренний рынок. Еженедельно на торги будут выставлять крупные лоты...

Сегодня на Белорусской универсальной товарной бирже пройдут первые торги цементом на внутренний рынок. Еженедельно на торги будут выставлять крупные лоты стоимостью свыше тысячи базовых величин. Ожидается, что перевод биржевой торговли цементом на регулярную основу позволит повысить продажи продукции во время низкого сезона - с сентября по март.