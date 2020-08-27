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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так НББ рекомендует банкам своевременно подкреплять обменники валютой Национальный банк рекомендует своевременно пополнять обменные пункты и кассы банков валютой, а к установлению курсов подходить взвешенно и экономически...

Национальный банк рекомендует своевременно пополнять обменные пункты и кассы банков валютой, а к установлению курсов подходить взвешенно и экономически обоснованно. Кроме того, регулятор предлагает информировать граждан о возможности совершения безналичных валютно-обменных операций, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания. Информацию об установленных курсах размещать на стендах, электронных табло и официальных сайтах банков.