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НББ рекомендует банкам своевременно подкреплять обменники валютой
27.08.2020 12:29 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНациональный банк рекомендует своевременно пополнять обменные пункты и кассы банков валютой, а к установлению курсов подходить взвешенно и экономически обоснованно. Кроме того, регулятор предлагает информировать граждан о возможности совершения безналичных валютно-обменных операций, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания. Информацию об установленных курсах размещать на стендах, электронных табло и официальных сайтах банков.
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Национальный банк рекомендует своевременно пополнять обменные пункты и кассы банков валютой, а к установлению курсов подходить взвешенно и экономически...
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