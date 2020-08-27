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На торгах 27 августа падение рубля замедлилось
27.08.2020 13:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 августа прошли очередные торги валютами. Доллар вновь обновил исторический максимум, хотя темп падения рубля был ниже, чем в начале недели.
Доллар вырос на BYN0,0129 — до 2,6612 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0204 — 3,149 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN0,0351 — до 3,5413 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар вновь обновил исторический максимум, хотя темп падения рубля был ниже, чем в начале недели.
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