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На торгах 27 августа падение рубля замедлилось

27.08.2020 13:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 августа прошли очередные торги валютами. Доллар вновь обновил исторический максимум, хотя темп падения рубля был ниже, чем в начале недели. 

Доллар вырос на BYN0,0129 — до 2,6612 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0204 — 3,149 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0351 — до 3,5413 белорусского рубля за 100 российских рублей.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар вновь обновил исторический максимум, хотя темп падения рубля был ниже, чем в начале недели.
 
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