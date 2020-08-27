Лукашенко: Против нас началась дипломатическая бойня. Польша спит и видит, как забрать Гродненскую область

Источник материала: Tut.by

В отношении Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, сообщает его пресс-служба.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что «неустоявшиеся соседи» Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.

— Налицо дипломатическая война, — еще раз подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

— Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно, — заявил Лукашенко.