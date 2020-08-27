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Курсы валют: доллар и евро снова подорожали

27.08.2020 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:

  • доллар США – 2,6612 рубля;
  • евро – 3,1490;
  • 100 российских рублей – 3,5413.

Так, американская валюта во время торгов на бирже прибавила еще 1,29 копейки (0,49%), европейская подорожала на 2,04 копейки (0,65%). Наиболее ощутимый рост показал сегодня российский рубль, прибавив на сотне 3,51 копейки (1%).

Курсы валют растут и в обменных пунктах. Корреспонденты Sputnik посетили их накануне и смогли убедиться, что иностранная валюта в наличии есть. Рубеж в 2,7 рубля доллар преодолел в обменниках еще во вторник. В четверг за него просят уже 2,75, в РРБ готовы продать и за 2,79 рубля.

Национальный банк ранее разослал белорусским банкам рекомендации о проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц, в которых отметил выросший интерес к валюте со стороны населения в последние дни и призвал банки принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов денежной наличностью. Кроме того, Нацбанк высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американская валюта во время торгов на бирже прибавила еще 1,29 копейки, а европейская - подорожала на 2,04 копейки.
 
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