Курсы валют: доллар и евро снова подорожали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:

доллар США – 2,6612 рубля;

евро – 3,1490;

100 российских рублей – 3,5413.

Так, американская валюта во время торгов на бирже прибавила еще 1,29 копейки (0,49%), европейская подорожала на 2,04 копейки (0,65%). Наиболее ощутимый рост показал сегодня российский рубль, прибавив на сотне 3,51 копейки (1%).

Курсы валют растут и в обменных пунктах. Корреспонденты Sputnik посетили их накануне и смогли убедиться, что иностранная валюта в наличии есть. Рубеж в 2,7 рубля доллар преодолел в обменниках еще во вторник. В четверг за него просят уже 2,75, в РРБ готовы продать и за 2,79 рубля.

Национальный банк ранее разослал белорусским банкам рекомендации о проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц, в которых отметил выросший интерес к валюте со стороны населения в последние дни и призвал банки принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов денежной наличностью. Кроме того, Нацбанк высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.