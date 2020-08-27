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Курсы валют: доллар и евро снова подорожали
27.08.2020 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.
По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:
Так, американская валюта во время торгов на бирже прибавила еще 1,29 копейки (0,49%), европейская подорожала на 2,04 копейки (0,65%). Наиболее ощутимый рост показал сегодня российский рубль, прибавив на сотне 3,51 копейки (1%).
Курсы валют растут и в обменных пунктах. Корреспонденты Sputnik
Национальный банк ранее разослал белорусским банкам рекомендации о проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц, в которых отметил выросший интерес к валюте со стороны населения в последние дни и призвал банки принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов денежной наличностью. Кроме того, Нацбанк высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.
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Американская валюта во время торгов на бирже прибавила еще 1,29 копейки, а европейская - подорожала на 2,04 копейки.
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