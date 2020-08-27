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Забрали из деревенского дома. Под Гомелем задержана член Координационной Рады Светлана Король

27.08.2020 14:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня милиционеры пришли к члену Гомельской Координационной Рады Светлане Король. Сейчас она в РОВД Железнодорожного района Гомеля.


Фото: из личного архива

Сотрудники милиции приехали в деревню Рудня Маримонова, где активистка проживает с мужем, и попросили проехать с ними.

— Мама написала, что ее задерживают по административке. Везут в РОВД брать объяснения. Пока больше ничего не известно, — рассказал TUT.BY сын Светланы Алексей.

Светлана Король — создатель велодвижения в Гомеле, в последнее время она также принимала активное участие в мирных акциях протеста, входит в состав Гомельской Координационной Рады.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня милиционеры пришли к члену Гомельской Координационной Рады Светлане Король. Сейчас она в РОВД Железнодорожного района Гомеля.
 
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