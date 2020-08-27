Лукашенко: Повалить президента не удалось - надо расшатать парламент

Источник материала: Tut.by

Лукашенко рассказал, что на депутатов начались накаты — от них требуют денег, поддержки и выхода на улицу. Это заявление он сделал на совещании по развитию промышленности.



Фото: president.gov.by

— Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов… Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось — надо расшатать парламент, — отметил он. Думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка, и депутаты должны знать, что у них есть президент, который всегда сможет их защитить. Без всяких проблем.

По его словам, на депутатов начались накаты — требуют от них деньги, поддержки, выходить на улицу.

— Не вышли, значит, мы вас отзовем… Ну попробуйте, — отметил Лукашенко.



По 20 округам Минска инициируют отзыв депутатов Палаты представителей. Что это значит?

Напомним, на 20 избирательных округах Минска часть избирателей инициировала отзыв депутатов Палаты представителей. О том, что у граждан есть такое право, напомнили один из членов президиума Координационного совета и инициатива «Честные люди». А в Сенице местные жители уже собрали подписи и подали заявление о проведении собрания, на котором проголосуют за или против отзыва парламентария от их округа.

27 августа сообщения о начале процедуры отзыва депутатов стали приходить и из регионов Беларуси — Солигорска, Молодечно, Витебска и других городов.