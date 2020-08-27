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Лукашенко: Повалить президента не удалось - надо расшатать парламент
27.08.2020 14:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко рассказал, что на депутатов начались накаты — от них требуют денег, поддержки и выхода на улицу. Это заявление он
— Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов… Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось — надо расшатать парламент, — отметил он. Думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка, и депутаты должны знать, что у них есть президент, который всегда сможет их защитить. Без всяких проблем.
По его словам, на депутатов начались накаты — требуют от них деньги, поддержки, выходить на улицу.
— Не вышли, значит, мы вас отзовем… Ну попробуйте, — отметил Лукашенко.
Напомним, на 20 избирательных округах Минска часть избирателей
27 августа сообщения о начале процедуры отзыва депутатов стали приходить и из регионов Беларуси — Солигорска, Молодечно, Витебска и других городов.
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По его словам, на депутатов начались накаты - требуют от них деньги, поддержки, выходить на улицу.
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