Лукашенко: золотой запас Беларуси возвращен в страну до грамма

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает стратегически правильным, что было принято решение заранее вернуть весь золотой запас в страну.

Данное заявление глава государства сделал в четверг на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности.

"Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", – сказал Лукашенко

Он отметил, что у страны достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать курс национальной валюты, а также похвалил Нацбанк и Совмин, которые еще не начали "по-настоящему" использовать ЗВР.

Лукашенко считает, что именно поэтому нет катастрофической ситуации с курсом национальной валюты. Вместе с тем он признал, что в настоящее время "в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности".

Президент сказал, что отдал распоряжение Нацбанку исправить эту ситуацию "У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", – цитирует его слова БелТА .

По данным Нацбанка, на начало 2020 года золотой запас страны составлял 42,2 тонны, а суммарно золотовалютные резервы на 1 января – 9,39 миллиарда долларов, на 1 августа – 8,86 миллиарда.

Где хранится золотой запас

Как пояснили в Национальном банке, золотой запас – это драгоценные металлы в виде банковских слитков. Он находится в ведении банка и является частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

Ценности золотого запаса хранятся в центральном хранилище Нацбанка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.

Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов страны к способности правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику.