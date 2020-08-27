Белорусские банки приостанавливают выдачу кредитов населению

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Выдачу кредитов населению приостанавливают некоторые банки в Беларуси, данная информация появилась в четверг в конце рабочего дня на их официальных сайтах.

Отдельные финучреждения также сообщили, что с 28 августа меняют процентные ставки по кредитам.

В банках принятое решение о приостановке выдачи кредитов гражданам объясняют "повышенным спросом" на данный вид услуг со стороны населения.

В финучреждениях поясняют, что кредитование физлиц остановлено "с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств".

Вместе с тем банковские работники заверили, что заявки на выдачу кредитов, которые были приняты до 28 августа, будут рассматриваться в установленном порядке, а ранее заключенные кредитные договоры обслуживаются в обычном режиме.

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