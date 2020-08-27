Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 августа. Сложившаяся ситуация опасна для экономики страны в том числе и потому, что оппоненты власти пытаются раскачать внутренний финансовый рынок, заявил Александр Лукашенко 27 августа на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности.

"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок . Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что в стране еще не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы. "Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", — подчеркнул оратор.

"Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", — заявил Лукашенко.

По его утверждению, уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам. "Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим", — отметил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок Минск, 27 августа. Сложившаяся ситуация опасна для экономики страны в том числе и потому, что оппоненты власти пытаются раскачать внутренний финансовый рынок,...

БелаПАН.