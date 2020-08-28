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Как выбрать подрядчика для ремонта? Наглядные советы специалиста во второй серии проекта Re:МОНТ
28.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как и где найти подрядчика? На чём заострить внимание? Как оформить отношения с ним, чтобы потом не сожалеть? Эти вопросы волнует всех. Особенно, главных героев нашего проекта Re: МОНТ, которые купили квартиру в Новой Боровой. Как мы выбирали подрядчика для «нашей» квартиры, смотрите в очередной серии YouTube-проекта Re:МОНТ.
По запросу «ремонт под ключ» googleвыдаёт сотни результатов. Найти подрядчика, который сделает качественно, не сорвёт сроки и не "кинет на деньги" сложно. Мы часто слышим истории, как бригада взяла деньги и смылась, или как цена вырастала в два раза в процессе работ при загадочных обстоятельствах и по непонятным причинам.
От подобных историй никто не застрахован (даже мы в своем проекте). Но как минимизировать риски, грамотно составить договор и на что обращать внимание при выборе подрядчиков для ремонта, вы узнаете в очередной серии.
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
Остальных подрядчиков вы увидите в следующих сериях.
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Как и где найти подрядчика? На чём заострить внимание? Как оформить отношения с ним, чтобы потом не сожалеть? Эти вопросы волнует всех. Особенно, главных героев...
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