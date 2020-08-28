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Как выбрать подрядчика для ремонта? Наглядные советы специалиста во второй серии проекта Re:МОНТ

28.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Как и где найти подрядчика? На чём заострить внимание? Как оформить отношения с ним, чтобы потом не сожалеть? Эти вопросы волнует всех. Особенно, главных героев нашего проекта Re: МОНТ, которые купили квартиру в Новой Боровой. Как мы выбирали подрядчика для «нашей» квартиры, смотрите в очередной серии YouTube-проекта Re:МОНТ.

Как выбрать подрядчика для ремонта? Наглядные советы специалиста во второй серии проекта Re:МОНТ

По запросу «ремонт под ключ» googleвыдаёт сотни результатов. Найти подрядчика, который сделает качественно, не сорвёт сроки и не "кинет на деньги" сложно. Мы часто слышим истории, как бригада взяла деньги и смылась, или как цена вырастала в два раза в процессе работ при загадочных обстоятельствах и по непонятным причинам.

От подобных историй никто не застрахован (даже мы в своем проекте). Но как минимизировать риски, грамотно составить договор и на что обращать внимание при выборе подрядчиков для ремонта, вы узнаете в очередной серии.

Как выбрать подрядчика для ремонта? Наглядные советы специалиста во второй серии проекта Re:МОНТ

Не забывайте подписываться на наш YouTubeканал, это позволит нам проводить прямые трансляции из общественных обсуждений, пресс-конференций, разбирательств с застройщиками и судов. Ведь площадка YouTubeнакладывает свои ограничения на все возможности по количеству подписчиков. А также оставляйте комментарии - это позволит нам корректировать контент и делать его более полезным.

Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

1.24пожелания заказчиков по ремонту, срокам и деньгам, затраченным на ремонт (запомните эту цифру – совет редакции).

4.44перепланировка – что это такое, ее нюансы, и почему многие белорусы ошибочно называют «перепланировкой» то, что ее не является.Как дурят застройщики «сводной планировкой».

8.14Что нужно иметь, прежде чем приглашать подрядчиков.И на какие критерии стоит обращать внимание, выбирая команду для ремонта.

9.42 – о чем стоит говорить с подрядчиком на первой встрече. Как составить договор?

11.38 – что должно входить в стоимость работ.

15.34 – как принимать качество выполненных работ.

16.58 – какая будет планировка у героев проекта.

20.00 – встреча с первым подрядчиком.

46.30 – какие ожидания подрядчика от договора с заказчиком.

52.32 – впечатления подрядчика от квартиры и заказчиков.

Остальных подрядчиков вы увидите в следующих сериях.

 
 
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