Как выбрать подрядчика для ремонта? Наглядные советы специалиста во второй серии проекта Re:МОНТ

Источник материала: realt.by

Как и где найти подрядчика? На чём заострить внимание? Как оформить отношения с ним, чтобы потом не сожалеть? Эти вопросы волнует всех. Особенно, главных героев нашего проекта Re: МОНТ, которые купили квартиру в Новой Боровой. Как мы выбирали подрядчика для «нашей» квартиры, смотрите в очередной серии YouTube-проекта Re:МОНТ.

От подобных историй никто не застрахован (даже мы в своем проекте). Но как минимизировать риски, грамотно составить договор и на что обращать внимание при выборе подрядчиков для ремонта, вы узнаете в очередной серии.

По запросу «ремонт под ключ» googleвыдаёт сотни результатов. Найти подрядчика, который сделает качественно, не сорвёт сроки и не "кинет на деньги" сложно. Мы часто слышим истории, как бригада взяла деньги и смылась, или как цена вырастала в два раза в процессе работ при загадочных обстоятельствах и по непонятным причинам.

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

1.24 – пожелания заказчиков по ремонту, срокам и деньгам, затраченным на ремонт (запомните эту цифру – совет редакции).

4.44 – перепланировка – что это такое, ее нюансы, и почему многие белорусы ошибочно называют «перепланировкой» то, что ее не является.Как дурят застройщики «сводной планировкой».

8.14 – Что нужно иметь, прежде чем приглашать подрядчиков.И на какие критерии стоит обращать внимание, выбирая команду для ремонта.

9.42 – о чем стоит говорить с подрядчиком на первой встрече. Как составить договор?

11.38 – что должно входить в стоимость работ.

15.34 – как принимать качество выполненных работ.

16.58 – какая будет планировка у героев проекта.

20.00 – встреча с первым подрядчиком.

46.30 – какие ожидания подрядчика от договора с заказчиком.

52.32 – впечатления подрядчика от квартиры и заказчиков.

Остальных подрядчиков вы увидите в следующих сериях.