МИД Польши: В Польше не ведутся какие-либо дискуссии о пограничных или геополитических сдвигах

Источник материала: Tut.by

В Польше не ведутся какие-либо дискуссии о пограничных или геополитических сдвигах, заявили в МИД Польши послу Беларуси Владимиру Чушеву.



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Напомним, накануне в связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши.

По итогам беседы с Владимиром Чушевым замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил, что польская сторона выразила таким образом свое «удивление, разочарование и беспокойство по поводу заявлений президента Александра Лукашенко и его ближайшего окружения», пишет polskieradio.pl .

Марцин Пшидач заверил, что в Польше не ведутся какие-либо дискуссии о пограничных или геополитических сдвигах.

«На наш взгляд, это попытка запугать белорусское общество каким-то воображаемым внешним врагом», — оценил замминистра.

Марцин Пшидач добавил, что Польша неоднократно подчеркивала — в том числе на международных форумах — свое признание суверенитета, независимости и неприкосновенности границ Беларуси, а также ценность международного права и необходимость его уважать.

В беседе с белорусским дипломатом Марцин Пшидач также выразил возмущение в связи с задержкой на польско-белорусской границе гуманитарной помощи, которую передал профсоюз «Солидарность».

После вызова белорусского дипломата МИД Беларуси вызвал Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Марцина Войтеховского. Ему заявлен решительный протест «в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси».

Откуда взялся «польский вопрос»?

В последнее время Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша «хочет отсечь Гродненскую область». Последний раз он сделал это сегодня, 27 августа.

— Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно, — заявил Лукашенко.

А до этого он объяснял решение о переброске большого количества военных в район Гродно 21 августа также якобы угрозой со стороны Польши.

— Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО, — сказал он 21 августа.

В Польше тогда заявили, что для польских властей фундаментом соблюдения международного права является принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Поэтому власти Польши «печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет».