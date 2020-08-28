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МИД Польши: В Польше не ведутся какие-либо дискуссии о пограничных или геополитических сдвигах
28.08.2020 10:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Польше не ведутся какие-либо дискуссии о пограничных или геополитических сдвигах, заявили в МИД Польши послу Беларуси Владимиру Чушеву.
Напомним, накануне в связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши посол Беларуси
По итогам беседы с Владимиром Чушевым замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил, что польская сторона выразила таким образом свое «удивление, разочарование и беспокойство по поводу заявлений президента Александра Лукашенко и его ближайшего окружения», пишет
Марцин Пшидач заверил, что в Польше не ведутся какие-либо дискуссии о пограничных или геополитических сдвигах.
«На наш взгляд, это попытка запугать белорусское общество каким-то воображаемым внешним врагом», — оценил замминистра.
Марцин Пшидач добавил, что Польша неоднократно подчеркивала — в том числе на международных форумах — свое признание суверенитета, независимости и неприкосновенности границ Беларуси, а также ценность международного права и необходимость его уважать.
В беседе с белорусским дипломатом Марцин Пшидач также выразил возмущение в связи с задержкой на польско-белорусской границе гуманитарной помощи, которую передал профсоюз «Солидарность».
После вызова белорусского дипломата МИД Беларуси вызвал Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Марцина Войтеховского. Ему
Откуда взялся «польский вопрос»?
В последнее время Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша «хочет отсечь Гродненскую область». Последний раз он сделал это сегодня, 27 августа.
— Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно, —
А до этого он объяснял решение о переброске большого количества военных в район Гродно 21 августа также якобы угрозой со стороны Польши.
— Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО, —
В Польше тогда заявили, что для польских властей фундаментом соблюдения международного права
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Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил, что польская сторона выразила белорусскому послу свое «удивление, разочарование и беспокойство по...
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