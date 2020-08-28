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Порядок поступления иностранной безвозмездной помощи определили в Беларуси

28.08.2020 10:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Порядок поступления иностранной безвозмездной помощи, а также ее регистрации, учета и использования определен в Беларуси. Соответствующий документ размещен на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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В соответствии с президентским декретом №3 "Об иностранной безвозмездной помощи" (он вступил в силу 25 мая 2020 года) принято постановление Совмина и Управделами президента №502/4 от 27 августа 2020 года.

Согласно документу, помощь должна поступать на основании договора, дарственного письма, подтвержденного получателем, или запроса получателя, подтвержденного отправителем. В документе должны быть указаны размеры помощи (сумма/количество), а также условия для использования в указанных целях.

Отмечается также, что документ должен быть составлен и подписан отправителем и получателем; в отдельных случаях основанием может стать документ, подтверждающий внесение на благотворительный счет получателя помощи от иностранного анонимного жертвователя.

"При предоставлении отправителем помощи в виде товаров с проведением работ по их монтажу (наладке, установке) стоимость помощи указывается с учетом стоимости таких работ (может быть указана отдельно либо включена в стоимость товаров)", – сказано в постановлении, документы о предоставлении помощи могут быть оформлены на бумажном носителе или в виде электронных документов.

Отмечается также, что юрлица и ИП могут обратиться в Департамент по гуманитарной деятельности Управделами президента за регистрацией помощи до ее ввоза в Беларусь – в отношении лекарственных средств, товаров, требующих спецусловий хранения или подвергающихся быстрой порче, а также необходимых для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

Документ определил и порядок "проведения анализа достижения ожидаемой экономической и социальной эффективности использования иностранной безвозмездной помощи", а также порядок принятия мер, которые направлены на минимизацию (или предупреждение) негативных последствий ее нецелевого использования.

Постановление вступило в силу с 27 августа.

Как было раньше

Напомним, ранее получение и оказание иностранной безвозмездной помощи регламентировал президентский декрет №5 "Об иностранной безвозмездной помощи", который Александр Лукашенко подписал его 31 августа 2015 года.

По информации президента, за последние три года общий объем таких финансовых поступлений из-за рубежа составил около 240 миллионов долларов, а сам механизм принятия решений по регистрации помощи требовал совершенствования.

Работа над обновлением документа завершилась в мае текущего года: порядок регистрации помощи в целом был упрощен.

Так, в новом документе было расширено понятие иностранной безвозмездной помощи: под ней понимаются не только деньги и товары, поступившие от иностранных организаций, но и в том числе услуги или работы (и товары), приобретенные за деньги иностранной безвозмездной помощи.

Также были изменены подходы к налогообложению ИБП, учтены интересы физлиц и их возможность обратиться за освобождением от налогообложения. А плату за регистрацию помощи предложено было взимать только с той ее части, которая не идет на социальные нужды.

 
Теги: Минск
 
 
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Новое постановление определяет и порядок "проведения анализа достижения ожидаемой экономической и социальной эффективности использования иностранной помощи".
 
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