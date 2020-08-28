Всемирный банк из-за ошибок прервал публикацию рейтинга, на который делали ставку власти Беларуси

Источник материала: Tut.by

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business до завершения анализа допущенных при его составлении нарушений. Очередной рейтинг, попасть в топ-30 которого поручал правительству Александр Лукашенко, должен был выйти в октябре 2020 года.



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ВБ решил провести аудит сбора и обработки данных. Поводом для него стали нарушения, связанные с изменением данных в опубликованных ранее отчетах. О конкретных ошибках Всемирный банк не сообщил.

Под пересмотр попадут данные отчетов за последние пять лет, проверкой будет заниматься группа внутреннего аудита Всемирного банка. По результатам этой работы будут ретроспективно исправлены данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений.

«Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений», — заверили в банке.

По данным Wall Street Journal, в прошлых отчетах могли быть некорректно изменены данные по четырем странам — Китаю, ОАЭ, Азербайджану и Саудовской Аравии.

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Он показывает, насколько легко в той или иной стране вести бизнес. Благоприятные условия оцениваются по десяти категориям: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров и разрешение неплатежеспособности (доступность процедуры банкротства).

Ряд экспертов критикует рейтинг за то, что он не отражает полноту условий для ведения бизнеса. В частности, отношение власти к бизнесу, макроэкономику, уровень коррупции и так далее.

Власти Беларуси придают большое значение Doing Business. Александр Лукашенко ставил задачу правительству войти в число тридцати стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса.

В 2019 году Беларусь заняла в Doing Business 49-е место среди 190 стран мира. По сравнению с позапрошлым годом Беларусь опустилась на 12 позиций.