Курсы валют: белорусский рубль продолжил падение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе пятничных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

По итогам последних торгов недели Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют на выходные:

- доллар США – 2,6631 рубля;

- евро – 3,1668;

- 100 российских рублей – 3,5702.

Так, американская валюта на пятничных торгах прибавила всего 0,19 копейки (0,07%), европейская стала дороже на 1,78 копейки (0,57%). Наиболее ощутимо прибавил российский рубль: вырос на 2,89 копейки (0,82%) в пересчете на сотню.

На текущей неделе курсы валют растут и в обменных пунктах: рубеж в 2,7 рубля доллар преодолел в обменниках еще во вторник, а в четверг за него просили уже 2,75 рубля.

Национальный банк ранее разослал белорусским банкам рекомендации о проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц, в которых отметил возросший интерес к валюте со стороны населения в последние дни и призвал банки принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов денежной наличностью. Кроме того, Нацбанк высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.

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