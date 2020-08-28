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Курсы валют: белорусский рубль продолжил падение
28.08.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе пятничных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
По итогам последних торгов недели Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют на выходные:
© Sputnik / Владимир Трефилов
- доллар США – 2,6631 рубля;
- евро – 3,1668;
- 100 российских рублей – 3,5702.
Так, американская валюта на пятничных торгах прибавила всего 0,19 копейки (0,07%), европейская стала дороже на 1,78 копейки (0,57%). Наиболее ощутимо прибавил российский рубль: вырос на 2,89 копейки (0,82%) в пересчете на сотню.
На текущей неделе курсы валют растут и в обменных пунктах: рубеж в 2,7 рубля доллар преодолел в обменниках еще во вторник, а в четверг за него просили уже 2,75 рубля.
Национальный банк ранее разослал белорусским банкам рекомендации о проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц, в которых отметил
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На последних торгах недели доллар США подорожал на 0,19 копейки, евро прибавил 1,78 копейки, однако наиболее ощутимо вырос российский рубль.
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