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Лукашенко в Орше: Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства

28.08.2020 13:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 28 августа посетил предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша» во время поездки в Оршу. Он сказал, что городу, району и его жителям пока гордиться нечем, сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

Лукашенко заявил, что Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района.

— Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства, — сказал он. — Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку.

В Орше губернатор Витебской области Николай Шерстнев рассказал Александру Лукашенко, что в целом ситуация в регионе не меняется, область работает стабильно, социально-экономическая обстановка не напряженная. Лукашенко поинтересовался, как развиваются сферы строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и связи, нефтепереработка и каким будет к концу года валовой региональный продукт. Ожидается, что этот показатель по итогам годам не доберет 1−2%.

Лукашенко также рассказали о строительстве в регионе новых сельскохозяйственных производств. Александр Лукашенко подчеркнул, что вопросы, каким образом строить ту или иную ферму, должны решаться на местах.

— Зачем на уровень президента тянуть это? — спросил он. — Вы же хотите полномочия передать сверху вниз. Вот им забирайте их. Почему президент должен решать: будет сам колхоз это строить со своими людьми или ПМК.

 
 
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В Орше губернатор Витебской области Николай Шерстнев рассказал Александру Лукашенко, что в целом ситуация в регионе не меняется, область работает стабильно,...
 
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