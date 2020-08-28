БЧБ и Гитлер, «бег с автоматом» и «зажравшаяся» Литва. О чем сегодня Лукашенко говорил в Орше

Источник материала: Tut.by

28 августа президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в Орше и посетил предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша». Лукашенко высказался о БЧБ-флаге, заявил о реальности военной угрозы для страны, упрекнул Литву и пригрозил ответом на санкции. Кратко обо всем, что он сегодня говорил.



Фото: president.gov.by

О БЧБ-флаге и первой присяге

Лукашенко заявил , что первую присягу в качестве президента приносил под бело-красно-белым флагом, так как «тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом».

— Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал, — заявил он, отметив, что за нынешнюю символику на референдуме проголосовало большинство.

— Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги.



Фото: Sputnik / Ю. Иванов (по разрешению агентства Sputnik специально для TUT.BY)

О внешних угрозах

Лукашенко убежден в реальности военной угрозы для Беларуси. В состояние боевой готовности приведена половина армии страны. Он считает, что Беларусь может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы».

— Им (на Западе. — Прим.) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий "Центр" бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку, — сказал Лукашенко. — Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией.

Про договоренность с Путиным

Лукашенко провел параллели с ситуацией на начало Великой Отечественной войны и рассказал про договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

— У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой, — заверил он. — Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку Вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства, — заявил Лукашенко.

Про санкции и «зажравшуюся» Литву

Лукашенко пообещал ответ на введение санкций со стороны ряда стран.

— Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (поляки и литовцы) еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции, — Александр Лукашенко. — Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции.



Фото: president.gov.by

Про ситуацию на телевидении

— Журналисты «запостились», показали. Думали все, власть другая будет. Побежали куда-то. У журналистов новые коллективы созданы. Они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет — мы придем. Не придут! — заявил Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

О питании в детских садах в сельской местности

Губернатор Витебской области Николай Шерстнев обратился к Лукашенко с тем, чтобы уравнять вопрос с питанием в детских садах и школах в сельской местности. Сейчас питание школьников бесплатное, а в детском саду платное. Шерстнев обещал найти на это деньги.

— Хорошо, давайте посмотрим на питание детей в детских садах. Мы в целом изучим проблему (и село, и город), посоветуемся с председателями рай-, гор- и облисполкомов, — сказал Лукашенко.