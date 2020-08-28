Чего ждать? Экономист ― о курсе валют, девальвации и инфляции в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Политические события в последних недель ожидаемо оказали влияние на финансовый сектор Беларуси.

Курс рубля ушел в пике, наученные горьком опытом прошлой девальвации белорусы побежали в обменники, чтобы перевести сбережения в более устойчивую валюту. Это привело к дефициту валюты в банках и повышению уровня экономической и социальной напряженности в обществе.

Корреспондент Sputnik поговорила с известным экономическим аналитиком Вячеславом Ярошевичем и выяснила, что ждет финансовый рынок Беларуси в ближайшем будущем и в более долгосрочной перспективе.

Стоит ли ждать затяжного финансового кризиса?

Прогнозы по дальнейшему развитию ситуации в Беларуси могут быть как оптимистичными, так и пессимистичными. "Все зависит от того, как посмотреть на ситуацию. Если смотреть объективно, можно предположить, что все происходящее станет предпосылкой для затяжного кризиса. Но все зависит еще и от того, как будет развиваться ситуация в реальном секторе, на наших основных рынках и в мировой экономике в целом", ― подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, говорить о том, что нынешние события на валютном рынке являются однозначным предвестником затяжного кризиса, пока оснований нет. "К концу года события могут повернуться в совершенно другую сторону. Но то, что сейчас динамика негативная есть, и она очень существенная, отрицать нельзя", - отметил аналитик.

О дефиците, курсах валют и "валютчиках"

Многие белорусы считают, что ситуация с нехваткой валюты в обменниках создается банками искусственно. "Это обычное поведение тех, кто занимается арбитражем, спекуляциями. Если у кого-то есть какие-то валютные резервы, понятное дело, что они, видя такое развитие событий, могут и придерживать, и как-то манипулировать курсом. Особенно, если речь идет о серьезных суммах и значимых игроках", ― пояснил Вячеслав Ярошевич.

Белорусские банки в рамках своих лицензий могут заниматься всем, чем угодно, поэтому не исключено, что дефицит валюты может создаваться намеренно. "На самом деле, это вполне естественно, и многое зависит от поведения регулятора ― от Нацбанка и министерства финансов, от того, как они на все будут реагировать. То, что уже принимаются какие-то меры, например, ограничение кредитования - это позитивно. Но мне кажется, надо действовать на опережение, проводить активную информационную политику", ― считает эксперт.

Он убежден, что информацию о происходящем людям нужно доводить не только устами президента республики, но и устами специалистов финансовой системы, руководителей банков. "Нужно создавать запас доверия у людей", ― заявил Ярошевич.

Не исключено, что "валютчики" из 90-х вернутся. "Девять лет назад, во время первой нашей серьезной девальвации в 2011 году, мало кто предполагал, что они "воскреснут". Но эти люди появились в новой ипостаси. Были задействованы электронные платформы, социальные сети. Многие из этих людей только и ждут момента, когда появятся трудности с покупкой наличной валюты в обменниках", ― констатировал аналитик.

В то же время, чтобы возникла долгосрочная паника с точки зрения ажиотажного спроса на валюту, должны быть определенные предпосылки. "Чтобы люди покупали валюту, у них должны быть свободные средства для этого. Например, устойчивое повышение зарплат и пенсий. Пока об этом речь не идет", ― отметил Ярошевич.

Прогнозы по ставке рефинансирования, девальвации и инфляции

Аналитик считает, что ставка рефинансирования в Беларуси в 7%, которую прогнозировали эксперты ЕАЭС, в настоящее время просто нереальная. "Дай бог, чтобы это было не 10-12%. Но то, что это может быть около 10% исключать совершенно нельзя. Чтобы как-то стабилизировать панические настроения и уравновесить макроэкономические факторы, я думаю, повышать ставку будут. А от ставки рефинансирования зависят, как известно, ставки кредитов и депозитов в банках", ― напомнил собеседник.

Сейчас Беларусь находится в нестандартном для себя состоянии политического накала. "Обычно у нас все вопросы сводятся в экономическую и социальную плоскость, а здесь немного экономика ушла на второй план. Очень многие говорят, что не хлебом единым сыты, что не нужны зарплаты, что нужны права и свободы. Но, как правило, экономика всегда берет свое, и люди начинают немного паниковать, когда проходит эмоциональный подъем и на первое место выходить реальность. Кушать-то надо. Нужно понимать, что приближается учебный год, отопительный сезон. И экономика у нас не блещет в последнее время. Роста нет, 1,5% по итогам семи месяцев года - это не есть хорошо. Очевидно, что девальвация будет сказываться на инфляции", ― рассказал Ярошевич.

Конечно, не хотелось бы, чтобы девальвация была стремительной. "Буквально на днях уже произошел обвал рубля на 5-7%. Если брать последние несколько месяцев - на 15-20%, а если взять начало года, мы уже имеем девальвацию порядка 30-35%. Это довольно много. Это не может не сказываться на инфляции. Есть эффект замедленного действия, но к концу года инфляция может проявить себя. Особенно, если в конце года начнут расти котировки на нефть", ― отметил эксперт.

По его мнению, инфляция в Беларуси может быть выше прогнозного показателя, установленного на уровне 5%, если оценивать ее с точки зрения взаимосвязи с девальвацией и открытостью белорусской экономики. "Значительно выше, может быть, даже около 10%. Но многое будет зависеть от развития событий как в стране, так и за ее пределами, а также от реакции регулятора и властей на те события, которые происходят в стране. Людей нужно как-то успокаивать. Но одних заявлений мало, нужно, чтобы были какие-то серьезные экономические инициативы. Пока мы только все наблюдаем только с точки зрения риторики или силовых действий. Надо помимо кнута еще и пряник задействовать. А о нем пока что-то ничего не слышно", ― пошутил Вячеслав Ярошевич.

Что изменилось на финансовом рынке

Политические события повлияли не только на курс рубля, но и на отток депозитов из банков. По мнению Ярошевича, глобально на финансовом рынке это не скажется.

"Нужно понимать, что в последние лет семь валютная палитра вкладов изменилась. Во-первых, вклады имеет очень небольшая доля населения. Во-вторых, большинство этих вкладов ― валютные. Сейчас, в принципе, депозиты не имеют того веса, который имели еще десять лет назад, когда ставки были довольно привлекательными ― от 5% до 10%. Сейчас ставки низкие. И тот, кто сейчас забирает вклады из банков, что-то теряет, потому что большинство вкладов ― безотзывные, и за их досрочное снятие предусмотрены штрафные санкции", ― обрисовал ситуацию он.

На рынке ценных бумаг уже заметна внешняя реакция на ситуацию в Беларуси. На Московской бирже, на Франкфуртской падает стоимость белорусских ценных бумаг. Но то, что часто оценивается как обвал, коллапс, на самом деле таковым не является. Когда речь идет о 3-5% ― это неадекватная оценка ситуации, отметил собеседник.

"Обвал ― это когда стоимость упадет сразу наполовину или хотя бы на треть. Я бы не делал таких однозначных апокалиптических выводов. Надо всем дать немного времени, чтобы улеглась пена политических эмоций, и тогда может быть к середине осени станет понятно, какая реально может быть картина к концу года", ― подчеркнул экономический аналитик.

По его словам, возможное сокращение ВВП как минимум на несколько процентов сомнений не возникает. "Но я не найду сейчас такой страны в Европе, где сокращения ВВП вообще не будет в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией и с карантинами. На общем фоне Беларусь может выглядеть и не так уже страшно, как некоторые предрекают. У белорусской экономики все-таки есть определенные преимущества с точки зрения сравнительного эмпирического анализа ситуации в нашем регионе за последние 30 лет. У нас есть промышленность. Хотя она и не совсем эффективна, но многие согласятся, что плохие зубы иметь лучше, чем не иметь зубов вообще. А то, что промышленность - это зубы современной экономики, мало кто будет отрицать", ― констатировал Вячеслав Ярошевич.

В чем хранить сбережения?

Курсы основных валют корзины будут зависеть в перспективе от разных факторов. "По поводу российского рубля, все просто: он зависит от котировок на нефть и другие виды сырья. С курсом доллара и евро все сложнее.

"Несмотря на критику долларовой системы, она есть и вполне устойчива: 85% валютных потоков в мире ― это доллар. Он в расчетах, в котировках ― везде. Это наиболее ликвидный валютный инструмент. А вот евро ― это не самая прочная конструкция, но тоже вполне устойчивая. В Беларуси евро сейчас ходит наравне с долларом. Нужно помнить, что когда валюта евро появилась, она стоила примерно на 15% ниже доллара. Сейчас евро стоит на 15-20% дороже доллара", ― разъяснил аналитик.

Белорусов, естественно, напрягает нестабильность и рост курсов. Многие пытаются решить, в чем лучше хранить свои сбережения.

"С точки зрения краткосрочной перспективы лучше иметь примерно одинаковые доли разных валют. При этом нужно понимать, что российский рубль ― это не евро и доллар. Это очень важная для Беларуси валюта, поскольку мы с Россией - торговые партнеры. Но это все-таки не совсем та валюта, о которой говорят в контексте долгосрочной стабильности", ― сказал Ярошевич.

Эксперт считает, что нужно придерживаться принципа "не класть все яйца в одну корзину". "И не только с точки зрения валют, но и с точки зрения финансовых инструментов в целом. Должны быть ценные бумаги, долговые ценные бумаги, акции, паи в фондах и бизнесе, недвижимость, золото, украшения, предметы искусства и так далее. Инвесторы, которые думают всерьез о защите своих сбережений и активов, не действуют только в рамках бивалютной корзины или ограниченного набора инструментов", ― отметил собеседник.

Возможен ли крах экономики?

Дальнейшее развитие ситуации в финансовом секторе, по словам Ярошевича, будет зависеть от белорусских предприятий реального сектора и от поведения игроков финансового рынка.

Нельзя забывать, что у нас заметную роль играют "дочки" российских банков, и очень четко прослеживается взаимосвязь котировок белорусского рубля и российского рубля, особенно, когда что-то происходит с ценой а нефть.

"Сейчас Беларусь хотя и находится в условиях шторма, но этот шторм локальный, не региональный. Нефть как застыла на отметке в 45 долларов за баррель, так и стоит уже несколько месяцев. Учитывая, что за океаном набирает обороты электоральная кампания, я не думаю, что нефтяной рынок и глобальный рынок будет штормить очень сильно. У Беларуси есть резерв времени, чтобы попытаться локальный финансовый кризис минимизировать до конца года", ― рассказал эксперт.

Аналитик убежден, что все нужно оценивать с точки зрения объективных процессов.

"Нужно понимать, что события августа не приведут к краху нашей экономики. Экономика ― система достаточно устойчивая, у нее есть запас прочности, накопленные резервы. Бюджетный дефицит большой, но еще не конец года, еще, может быть, не задействованы те резервы, которые были накоплены в предыдущие годы. Определенная вероятность сокращения экономики есть, но я не думаю, что это будет глобально", ― подытожил Вячеслав Ярошевич.