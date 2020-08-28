Белорусские банки перестали давать кредиты - подорвано доверие к власти

Семь банков в Беларуси приостановили кредитование частных лиц в связи с ростом девальвационных ожиданий и проблемами с ликвидностью. Эксперты констатируют: в стране подорвано доверии к государственным институтам, к которым относитя и банковская система.

С 25 августа приостановлена выдача кредитов на покупку автомобилей и недвижимости в «Белорусском народном банке», «Технобанк» с 28 августа заморозил на время кредитные продукты и овердрафтное кредитование.

«БПС-Сбербанк» с 28 августа временно приостановил прием кредитных заявок от физических лиц. В банке сообщили, что это связано с повышенным спросом на заемные средства, а также опережающими темпами их предоставления. Изменения не касаются ранее заключенных договоров и заявок на кредитование, поданных до 28 августа.

Альфа-банк сообщил о таких же мерах. «С 29 августа мы вынуждены остановить прием новых кредитных заявок от физлиц. Заявки, принятые до 29 августа 2020 года, будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Все ранее заключенные договоры исполняются согласно их условиям», - сказано в твиттер-аккаунте банка.

Кредиты перестали выдавать и другие белорусские банки, и не только физическим, но и юридическим лицам. Кроме перечисленных, это: БелВЭБ, Технобанк, РРБанк, Абсолютбанк.

По словам старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, причин для приостановки кредитования несколько. Одна из них - нехватка рублевой ликвидности «из-за затрат на покупку валюты и сокращения депозитов, а занимать деньги стало очень дорого».

Вторая причина – рост девальвационных ожиданий. На их фоне выдавать кредиты невыгодно, особенно на большие суммы и большие сроки. Но корень проблеиы лежит в том, что доверие к власти и государственным институтами утеряно.

«Доверие начало активно теряться после истории с «Белгазпромбанком», когда было показано, что у очень серьезных акционеров можно отжать собственность. Затем на всех этапах выборов силовики и суды делали всё, чтобы показать, что закона в стране нет. Люди потеряли веру в государственные институты. Частный случай этого неверия - это неверие в банковскую систему и национальную валюту», - подчеркнул старший аналитик «Альпари Евразия».

Что может изменить ситуацию

«Я не вижу системного решения этого вопроса. Даже если произойдет краткосрочная стабилизация ситуации, то она не уберет причины, которые эту ситуацию породили. Помимо чисто экономических вопросов сейчас идет серьезное наслоение политических вопросов», - цитирует Иосуба сайт naviny.by.

Он считает, что потерянное доверие может восстановиться при смене власти в стране.

«Как нынешняя власть сможет восстановить доверие, сохранив свое место, я слабо представляю. Может, они пригласят гениальных пиарщиков, которые волшебным способом восстановят это доверие, но мне в это верится с трудом», - отметил финансовый аналитик.