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Неизвестными задержан координатор штаба Виктора Бабарико
29.08.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером неизвестными был задержан координатор штаба Виктора Бабарико, член Координационного совета Виталий Кривко. Об этом сообщили в штабе.
По информации штаба, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия.
Сейчас его местонахождение выясняет адвокат.
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Сейчас его местонахождение выясняет адвокат.
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