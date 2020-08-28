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Неизвестными задержан координатор штаба Виктора Бабарико

29.08.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером неизвестными был задержан координатор штаба Виктора Бабарико, член Координационного совета Виталий Кривко. Об этом сообщили в штабе.


Фото из архива Terra Group

По информации штаба, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия.

Сейчас его местонахождение выясняет адвокат.

 
 
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Сейчас его местонахождение выясняет адвокат.
 
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