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Беларусь пообещала украинским покупателям топлива выполнить в сентябре все контракты
29.08.2020 20:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спецэкспортер нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК) в полном объеме подтвердил своим украинским клиентам запланированные в рамках годовых контрактов лимиты на сентябрь. Об этом
«По дизтопливу сентябрь будет в обычном объеме, а по бензину клиенты попросили увеличить лимиты на 10%. Мы удовлетворили эти заявки», — сообщил собеседник.
По его словам, на данный момент БНК завершает августовские поставки, которые также были увеличены согласно заявкам украинских компаний.
По данным enkorr, за 26 дней августа в Украину поступило 197 тыс. тонн дизельного топлива при ожидаемых 205−210 тыс. тонн.
На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины
Белорусские НПЗ — одни из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. За семь месяцев 2020 года их доля в поставках бензинов составила 47% (596 тыс. тонн), дизельного топлива — 25,8% (1,066 млн тонн), сжиженного газа — 16,6 тыс. тонн. Наиболее весомым является участие Беларуси в поставках битума — 52% (233 тыс. тонн) по итогам января-июля 2020 года.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
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Спецэкспортер нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК) в полном объеме подтвердил своим украинским клиентам запланированные в рамках годовых...
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