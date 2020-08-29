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Беларусь пообещала украинским покупателям топлива выполнить в сентябре все контракты

29.08.2020 20:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спецэкспортер нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК) в полном объеме подтвердил своим украинским клиентам запланированные в рамках годовых контрактов лимиты на сентябрь. Об этом enkorr сообщил источник в белорусских нефтяных кругах.

«По дизтопливу сентябрь будет в обычном объеме, а по бензину клиенты попросили увеличить лимиты на 10%. Мы удовлетворили эти заявки», — сообщил собеседник.

По его словам, на данный момент БНК завершает августовские поставки, которые также были увеличены согласно заявкам украинских компаний.

По данным enkorr, за 26 дней августа в Украину поступило 197 тыс. тонн дизельного топлива при ожидаемых 205−210 тыс. тонн.

На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины заявил об усилении мониторинга рынка в связи с возможным уменьшением объемов поставок топлива из Беларуси на фоне акций протестов и забастовок. В настоящее время НПЗ в Нововолоцке и Мозыре работают в штатном режиме.

Белорусские НПЗ — одни из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. За семь месяцев 2020 года их доля в поставках бензинов составила 47% (596 тыс. тонн), дизельного топлива — 25,8% (1,066 млн тонн), сжиженного газа — 16,6 тыс. тонн. Наиболее весомым является участие Беларуси в поставках битума — 52% (233 тыс. тонн) по итогам января-июля 2020 года.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев все контакты с Минском поставил на паузу. По его словам, контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационных последствий для Украины.

 
 
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Спецэкспортер нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК) в полном объеме подтвердил своим украинским клиентам запланированные в рамках годовых...
 
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