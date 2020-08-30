Путин позвонил Лукашенко в его день рождения. Договорились встретиться в Москве

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин 30 августа позвонил Александру Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .

По данным телеграм-канала, Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время. Встреча состоится во время визита Лукашенко в Москву.

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, и ситуацию внутри Беларуси.

По подсчетам российских СМИ, это уже пятый телефонный разговор с начала протестов в стране.

Александр Лукашенко отмечает сегодня день рождения. Ему исполнилось 66 лет, 26 из которых он занимает пост президента. Шестые президентские выборы, в которых он принял участие, ознаменовались небывалыми протестами и насилием в отношении демонстрантов.