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Путин позвонил Лукашенко в его день рождения. Договорились встретиться в Москве
30.08.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Путин 30 августа позвонил Александру Лукашенко, сообщает
По данным телеграм-канала, Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время. Встреча состоится во время визита Лукашенко в Москву.
Также Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, и ситуацию внутри Беларуси.
По подсчетам российских СМИ, это уже пятый телефонный разговор с начала протестов в стране.
Александр Лукашенко отмечает сегодня день рождения. Ему исполнилось 66 лет, 26 из которых он занимает пост президента. Шестые президентские выборы, в которых он принял участие, ознаменовались небывалыми протестами и насилием в отношении демонстрантов.
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Владимир Путин 30 августа позвонил Александру Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
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