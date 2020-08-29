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Задержанный накануне координатор штаба Бабарико - на Окрестина. Где его партнер, неизвестно

29.08.2020 16:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу вечером в Минске задержали представителя штаба Виктора Бабарико и члена Координационного совета Виталия Кривко и его партнера по бизнесу Андрея Ярошевича. Кривко помещен в ИВС на Окрестина, где находится Ярошевич, адвокатам неизвестно.


Виталий Кривко (в центре) и Андрей Ярошевич (справа). Фото из личного архива

«Ночь провели в ДФР, сейчас Виталик вроде на Окрестина, Андрей неизвестно. Адвокатов не пустили. В квартирах и машинах все обыскали, пошли с обыском по компаниям, даже салон красоты Виталика жены обыскали прямо ночью с пятницы на субботу. За директором Терры тоже приходили, дома не застали», — сообщила на своей странице в Facebook Ия Коломенцева, их партнер по бизнесу.

В пятницу вечером Виталий Кривко и Андрей Ярошевич, совладельцы компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп», с семьями отдыхали у Виталия дома. Когда Кривко кто-то позвонил с неизвестного номера и сказал, что случайно зацепил во дворе его автомобиль, оба спустились проверить, что там произошло. Тогда их и забрали неизвестные, рассказала Ия Коломенцева TUT.BY. Позже стало известно, что друзей увезли в Департамент финансовых расследований.

— У Андрея беременная жена. Видимо, он выпросил, чтобы жене позвонили. С ней связались, сказали, чтобы не переживала, что они оба находятся в ДФР.

Той же ночью, по словам собеседницы, прошли обыски в квартире Кривко, в салоне красоты, которым владеет его жена, а также в машинах задержанных партнеров. Ия Коломенцева говорит, что Виталий входит в Координационный совет, но Андрей не имеет к нему никакого отношения.

— Среди ночи они ломились к директору «Терры» Диме Корниевичу, но его там не застали. По итогу он пока на свободе, — говорит Ия Коломенцева.

На момент публикации адвокатов к задержанным бизнесменам не допустили. Близким известно, что Кривко доставлен в ИВС на Окрестина. Где находится Ярошевич родные и его адвокат не знают.

Ранее сообщалось, что Виталий Кривко был задержан после инцидента с другим автомобилистом. Машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия. Ия Коломенцева говорит, что это не так, задержан он был во дворе своего дома.

 
Теги: Минск
 
 
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