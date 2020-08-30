Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению властей 30 августа снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, — говорится в сообщении компании в "Фейсбуке". — Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. Надеемся на скорое восстановление обслуживания".

Сегодня в центре Минска проходит "Марш за мир и независимость", в котором участвуют десятки тысяч людей.

Возникли также проблемы и у пользователей других операторов, предоставляющих услуги мобильного интернета.

Аналогичные ситуации возникали и ранее, когда проходили массовые акции протеста.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению госорганов снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске Минск, 30 августа. Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению властей 30 августа снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске. "В...

Марина Носова, БелаПАН.