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Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению госорганов снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске

30.08.2020 17:13 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению властей 30 августа снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, — говорится в сообщении компании в "Фейсбуке". — Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. Надеемся на скорое восстановление обслуживания".

Сегодня в центре Минска проходит "Марш за мир и независимость", в котором участвуют десятки тысяч людей.

Возникли также проблемы и у пользователей других операторов, предоставляющих услуги мобильного интернета.

Аналогичные ситуации возникали и ранее, когда проходили массовые акции протеста.


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению властей 30 августа снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске. "В...
 
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