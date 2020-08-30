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Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению госорганов снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске
30.08.2020 17:13 — Новости Экономики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению властей 30 августа снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске.
"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, — говорится в сообщении компании в "Фейсбуке". — Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. Надеемся на скорое восстановление обслуживания".
Сегодня в центре Минска проходит "Марш за мир и независимость", в котором участвуют десятки тысяч людей.
Возникли также проблемы и у пользователей других операторов, предоставляющих услуги мобильного интернета.
Аналогичные ситуации возникали и ранее, когда проходили массовые акции протеста.
Марина Носова, БелаПАН.
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Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению госорганов снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске
Минск, 30 августа. Телекоммуникационная компания А1 по распоряжению властей 30 августа снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске. "В...
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