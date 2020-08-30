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Лукашенко снова появился с автоматом в руках

30.08.2020 18:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание РИА Новости опубликовало фотографию Александра Лукашенко с автоматом в руках. Издание пишет, что этот снимок им прислала пресс-секретарь Лукашенко в ответ на вопрос о его местонахождении.

Точное время, когда был сделан этот снимок, издание не назвало. На фото видно, что Лукашенко идет по территории перед дворцом Независимости. На момент публикации снимка над дворцом шел дождь.

Напомним, 30 августа в Минске и других городах Беларуси прошли массовые протесты. Протестующие в столице подошли к дворцу Независимости, стояли там некоторое время и скандировали лозунги.

Лукашенко появился с оружием перед камерами уже во второй раз.

Вечером 23 августа в Беларуси тоже шли протесты, протестующие тоже дошли до Дворца Независимости. Тогда телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал несколько видео, на которых Лукашенко можно было видеть в бронежилете и с автоматом.

На этих видео Лукашенко летел на вертолете над городом, уточнял у охраны, остался ли кто-то еще «там» — судя по всему, на Победителей и замечал, что люди разбежались, «как крысы». Вместе с президентом был его 15-летний сын Николай.

 
Теги: Минск
 
 
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Точное время, когда был сделан этот снимок, издание не назвало.
 
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