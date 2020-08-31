|
На торгах 31 августа у рубля отскок
31.08.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 31 августа прошли очередные торги валютами. Доллар, в пятницу обновивший исторический максимум, в понедельник подешевел.
Доллар снизился на BYN0,0083 — до 2,6548 рубля.
Евро подешевел на BYN0,007 — 3,1598 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN0,0267 — до 3,5969 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской валютно-фондовой бирже 31 августа прошли очередные торги валютами. Доллар, в пятницу обновивший исторический максимум, в понедельник подешевел.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)