Песков заявил, что ситуация в Беларуси находится под контролем

Источник материала: Tut.by

Ситуация в Беларуси находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС .



Дмитрий Песков. Фото: Reuters

— В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом, — сказал Песков.

По его словам, «в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей».

При этом Песков пояснил, что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации, так как это «обязательства Российской Федерации, которые были ратифицированы парламентом». Представитель Кремля пояснил, что речь идет об обязательствах РФ перед Беларусью в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ, которые ранее уже были ратифицированы российским парламентом.

Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала резерв правоохранительных органов, который в случае необходимости будет направлен в нашу страну на помощь белорусским силовикам. Он также заявил , что задержание 33 россиян в Беларуси было спецоперацией украинских и американских спецслужб.

Владимир Путин стал одним из первых среди мировых лидеров, который поздравил Лукашенко с победой на выборах.