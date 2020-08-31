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Белорусским аграриям осталось убрать менее 6 % площадей зерновых

01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Каравай весит почти 7 миллионов 700 тысяч тонн. Средняя урожайность – 37,2 центнера с гектара. Жатва завершается на Брестчине, Гомельщине, Гродненщине и Минщине. Самый большой урожай  - в Минской области (намолочено миллион 964 тысячи тонн зерна). Параллельно  в Беларуси идет сев озимых зерновых.
 
 
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Каравай весит почти 7 миллионов 700 тысяч тонн. Средняя урожайность – 37,2 центнера с гектара. Жатва завершается на Брестчине, Гомельщине, Гродненщине и Минщине. Самый...
 
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