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«Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов

31.08.2020 14:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 30 июня 2020 года у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке находились 77 млн российских рублей (чуть более 1 млн долларов). Это следует из отчетности российской газовой монополии по итогам работы в первом полугодии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно данным на 31 декабря 2019 года, у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке были 15,6 млрд российских рублей (210 млн долларов).

У «Газпрома» также имелись «прочие оборотные активы» в Белгазпромбанке. Если на конец прошлого года они составляли почти 2,5 млрд российских рублей, то на 30 июня 2020 года — 20 млн российских рублей.

Получить комментарий в «Газпроме» не удалось.

Ранее сообщалось, что после введения 15 июня Нацбанком Беларуси временной администрации в Белгазпромбанк, который на 99,6% принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку», часть клиентов вывела деньги из банка. В первую очередь это предприятия, которые связаны с «Газпромом», в частности его 100%-ная белорусская «дочка» «Газпром трансгаз Беларусь», которая была не только самым крупным клиентом банка с долей 20%, но и миноритарным акционером.

В связи с этим Нацбанк Беларуси был вынужден латать «дыру» в Белгазпромбанке, выделив кредит под обеспечение на 400 миллионов белорусских рублей, говорила глава временной администрации Надежда Ермакова.

Группа «Газпром» отказалась иметь отношения с временной администрацией Белгазпромбанка, которую ввели спустя 4 дня после задержания около 20 бывших и нынешних топ-менеджеров банка. Силовики нагрянули в банк через месяц после того, как Виктор Бабарико, управлявший Белгазпромбанком 20 лет, объявил о своих президентских амбициях.

Стоит сказать, что в настоящее время между «Газпромом» и Беларусью имеется и газовый спор. Российская монополия фиксирует долг Беларуси за поставленный газ в размере около 300 млн долларов.

В конце мая «Газпром» как единственный акционер «Газпром трансгаз Беларусь» запросил к выплате дивиденды по итогам работы в первом квартале 2020 года в размере 332,6 млн белорусских рублей.

 
 
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Нацбанк Беларуси был вынужден латать «дыру» в Белгазпромбанке, выделив кредит под обеспечение на 400 миллионов белорусских рублей
 
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