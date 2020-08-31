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«Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов
31.08.2020 14:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 30 июня 2020 года у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке находились 77 млн российских рублей (чуть более 1 млн долларов). Это следует из
Согласно данным на 31 декабря 2019 года, у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке были 15,6 млрд российских рублей (210 млн долларов).
У «Газпрома» также имелись «прочие оборотные активы» в Белгазпромбанке. Если на конец прошлого года они составляли почти 2,5 млрд российских рублей, то на 30 июня 2020 года — 20 млн российских рублей.
Получить комментарий в «Газпроме» не удалось.
Ранее сообщалось, что после введения 15 июня Нацбанком Беларуси временной администрации в Белгазпромбанк, который на 99,6% принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку», часть клиентов вывела деньги из банка. В первую очередь это предприятия, которые связаны с «Газпромом», в частности его 100%-ная белорусская «дочка» «Газпром трансгаз Беларусь», которая была не только самым крупным клиентом банка с долей 20%, но и миноритарным акционером.
В связи с этим Нацбанк Беларуси был
Группа «Газпром»
Стоит сказать, что в настоящее время между «Газпромом» и Беларусью имеется и газовый спор. Российская монополия
В конце мая «Газпром» как единственный акционер «Газпром трансгаз Беларусь»
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