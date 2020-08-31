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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 августа 2020 года
31.08.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартиры в новостройках Минска за последнюю неделю подешевели в среднем на 0.3% до 1329 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 70 $/м2, что стало максимумом за 8 недель.
Цены на вторичном рынке жилья снизились впервые за последние 7 недель. Грядущий перелом в ценовой динамике «маячил» ещё с середины месяца, когда начало расти количество скидок в объявлениях. После полного
Динамика объёма предложения остаётся положительной вторую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последние 7 дней выросло на 1.7%.
Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 1-комнатных квартир (+3.1%). Среди районов города предложение растёт быстрее всего в Ленинском и Октябрьском районах.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 615 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 869 $/м2 (-0.1%), Молодечно — 749 $/м2 (-0.8%), Жодино — 727 $/м2 (-1%), Слуцк — 574 $/м2 (+0.1%).
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За неделю, с 24 по 31 августа 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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