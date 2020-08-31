Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 августа 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.1% и составил 1399 $/м2. Средняя цена квартир в Минске за последний год выросла на 2.6%.

Квартиры в новостройках Минска за последнюю неделю подешевели в среднем на 0.3% до 1329 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 70 $/м2, что стало максимумом за 8 недель.