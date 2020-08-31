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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 августа 2020 года

31.08.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.1% и составил 1399 $/м2. Средняя цена квартир в Минске за последний год выросла на 2.6%.

Квартиры в новостройках Минска за последнюю неделю подешевели в среднем на 0.3% до 1329 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 70 $/м2, что стало максимумом за 8 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 августа 2020 года

Цены на вторичном рынке жилья снизились впервые за последние 7 недель. Грядущий перелом в ценовой динамике «маячил» ещё с середины месяца, когда начало расти количество скидок в объявлениях. После полного сворачивания кредитования «вторички» дальнейшее снижение цен выглядит наиболее вероятным сценарием развития событий.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 августа 2020 года

Динамика объёма предложения остаётся положительной вторую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последние 7 дней выросло на 1.7%.

Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 1-комнатных квартир (+3.1%). Среди районов города предложение растёт быстрее всего в Ленинском и Октябрьском районах.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 августа 2020 года

Квартиры с тремя и четырьмя комнатами подешевели на 0.5%. Средний уровень цен на «однушки» и «двушки» уже несколько недель остаётся неизменным.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 августа 2020 года

В районах города ценовая динамика была разнонаправленной. Наиболее заметное изменение отмечено в Октябрьском районе, где квартиры подешевели в среднем на 0.9%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 августа 2020 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24-31 августа 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 820 $/м2 (+0.3%), Витебск — 641 $/м2 (-0.2%), Гомель — 627 $/м2 (+0.4%), Гродно — 725 $/м2 (-0.6%), Могилев — 646 $/м2 (+0.2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 615 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 869 $/м2 (-0.1%), Молодечно — 749 $/м2 (-0.8%), Жодино — 727 $/м2 (-1%), Слуцк — 574 $/м2 (+0.1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 24 по 31 августа 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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