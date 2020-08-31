Латвия ввела санкции в отношении 30 белорусских чиновников, включая Александра и Виктора Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию. Об этом сообщает МИД страны.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На основании решения кабинета министров Латвии, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.

— Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов, — говорится в пояснении МИД Латвии.

Там также отметили, что Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. В МИД Латвии также призвали власти ЕС не откладывать принятие аналогичных решений.

В список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, вошли следующие должностные лица:

Александр Лукашенко

Виктор Лукашенко

Игорь Сергеенко

Максим Рыженков

Ольга Чуприс

Дмитрий Крутой

Геннадий Богдан

Лидия Ермошина

Вадим Ипатов

Елена Дмухайло

Светлана Кацубо

Игорь Плышкевский

Олег Слижевский

Ирина Челиковека

Валерий Вакульчик

Иван Тертель

Иван Носкевич

Александр Конюк

Юрий Караев

Геннадий Казакевич

Александр Барсуков

Сергей Хоменко

Юрий Назаренко

Роман Мельник

Иван Кубраков

Олег Шаблико

Андрей Равков

Алексей Волков

Сергей Аземша

Андрей Смаль

(Будет дополнено)