Пресс-секретаря Координационного совета вызвали в Следственный комитет

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова вызвали на допрос в Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.



Антон Родненков — справа от Светланы Алексиевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщили в пресс-службе Координационного совета, Родненкова, хотя он и не является членом Совета, вызвали в качестве свидетеля. Ранее в СК допросили президиум Координационного совета: Светлану Алексиевич, Максима Знака, Лилию Власову, Павла Латушко, Сергея Дылевского и Марию Колесникову.

Все они не раз повторяли, что заведенное уголовное дело — способ давления на Координационный совет со стороны власти. Два члена президиума — Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский — сейчас отбывают 10 суток ареста. Сегодня Комитет госконтроля задержал Лилию Власову.

Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк заявил , что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову и Павла Латушко. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей.

Двое членов президиума Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны 24 августа у проходной МТЗ. 25 августа их осудили по статьям 23.34 и 23.4 КоАП и дали 10 суток ареста.

Что такое Координационный совет?

14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила , что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

До возбуждения уголовного дела Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

После возбуждения уголовного дела совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения «требований большинства граждан Беларуси, изложенных в резолюции [совета]».