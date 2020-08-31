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Пресс-секретаря Координационного совета вызвали в Следственный комитет
31.08.2020 18:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова вызвали на допрос в Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
Как сообщили в пресс-службе Координационного совета, Родненкова, хотя он и не является членом Совета, вызвали в качестве свидетеля. Ранее в СК допросили президиум Координационного совета: Светлану Алексиевич, Максима Знака, Лилию Власову, Павла Латушко, Сергея Дылевского и Марию Колесникову.
Все они не раз повторяли, что заведенное уголовное дело — способ давления на Координационный совет со стороны власти. Два члена президиума — Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский — сейчас отбывают 10 суток ареста. Сегодня Комитет госконтроля
Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК
Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову и Павла Латушко. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей.
Двое членов президиума Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны 24 августа у проходной МТЗ. 25 августа их осудили по статьям 23.34 и 23.4 КоАП и дали 10 суток ареста.
Что такое Координационный совет?
14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве,
В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.
До возбуждения уголовного дела Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет
После возбуждения уголовного дела совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения «требований большинства граждан Беларуси, изложенных в резолюции [совета]».
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Антона Родненкова вызвали на допрос в рамках расследования уголовного дела по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий,...
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