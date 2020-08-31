Вакцина от африканской чумы свиней разрабатывается в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Московская ветеринарная академия вместе с другими институтами в настоящее время разрабатывает вакцину от африканской чумы свиней, препарат может быть готов к концу следующего года, сообщил в понедельник ректор вуза Сергей Позябин.

"Академия является одной из баз разработки вакцины против африканской чумы свиней. Это комплексная программа научно-технологических исследований Минобрнауки", – сказал он.

По словам Поязбина, ученые полагают, что препарат от этого заболевания будет получен уже в конце следующего года.

Африканская чума свиней – это заразная болезнь свиней, которая относится к особо опасным. АЧС не представляет угрозы для человека, однако наносит серьезный ущерб сельскохозяйственной отрасли, поскольку чума у животных не лечится и не поддается вакцинопрофилактике. Остановить распространение болезни можно лишь карантинными мерами.