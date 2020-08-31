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Вакцина от африканской чумы свиней разрабатывается в РФ
31.08.2020 17:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Московская ветеринарная академия вместе с другими институтами в настоящее время разрабатывает вакцину от африканской чумы свиней, препарат может быть готов к концу следующего года, сообщил в понедельник ректор вуза Сергей Позябин.
© Sputnik / Александр Кондратюк
"Академия является одной из баз разработки вакцины против африканской чумы свиней. Это комплексная программа научно-технологических исследований Минобрнауки", – сказал он.
По словам Поязбина, ученые полагают, что препарат от этого заболевания будет получен уже в конце следующего года.
Африканская чума свиней – это заразная болезнь свиней, которая относится к особо опасным. АЧС не представляет угрозы для человека, однако наносит серьезный ущерб сельскохозяйственной отрасли, поскольку чума у животных не лечится и не поддается вакцинопрофилактике. Остановить распространение болезни можно лишь карантинными мерами.
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Российские ученые полагают, что препарат от этого заболевания будет получен уже в конце следующего года.
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